第2期：領都、領峯及領凱 放賣盤約220個 $840萬可購3房

【直擊日出康城各期最新市況】日出康城第2期領都、領峯及領凱樓齡介乎8至10年，8月截至27日共錄17宗買賣成交，平均呎價$12,762，較7月全月的10宗及$12,478，分別升70%及2.3%。美聯

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