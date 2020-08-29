第3期：緻藍天1,146呎4房 造價2個月升逾3%

【直擊日出康城各期最新市況】由長實、南豐及港鐵發展的緻藍天，共由4座組成。項目不設2房單位，以大單位為主打，提供以3及4房大單位。緻藍天本月暫錄4宗成交，更有個別單位5年間升值約46%。

利嘉閣高級分區

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