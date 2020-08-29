第3期：緻藍天1,146呎4房 造價2個月升逾3% 置業家居 2020/08/29 分享： 【直擊日出康城各期最新市況】由長實、南豐及港鐵發展的緻藍天，共由4座組成。項目不設2房單位，以大單位為主打，提供以3及4房大單位。緻藍天本月暫錄4宗成交，更有個別單位5年間升值約46%。 利嘉閣高級分區 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 苦等10年康城商場終開幕 區內樓市起革命？ 今日 苦等10年康城商場終開幕 區內樓市起革命？ 「The LOHAS康城」開幕 2萬呎超市主打香港製造 今日 「The LOHAS康城」開幕 2萬呎超市主打香港製造 第1期：首都業主願減價 均價按月跌4.2% 今日 第1期：首都業主願減價 均價按月跌4.2% 第2期：領都、領峯及領凱 放賣盤約220個 $840萬可購3房 今日 第2期：領都、領峯及領凱 放賣盤約220個 $840萬可購3房 第4期：晉海SSD貨蝕讓成交 業主損手逾$130萬 今日 第4期：晉海SSD貨蝕讓成交 業主損手逾$130萬 最新專欄文章 更多 苦等10年康城商場終開幕 區內樓市起革命？ 今日 苦等10年康城商場終開幕 區內樓市起革命？ 今年首8個月沽1,610伙 第X期有機年內登場 今日 今年首8個月沽1,610伙 第X期有機年內登場 第5期：MALIBU租務活躍 1房呎租高見$41 今日 第5期：MALIBU租務活躍 1房呎租高見$41 第4期：晉海SSD貨蝕讓成交 業主損手逾$130萬 今日 第4期：晉海SSD貨蝕讓成交 業主損手逾$130萬 第2期：領都、領峯及領凱 放賣盤約220個 $840萬可購3房 今日 第2期：領都、領峯及領凱 放賣盤約220個 $840萬可購3房 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入