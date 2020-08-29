第4期：晉海SSD貨蝕讓成交 業主損手逾$130萬

【直擊日出康城各期最新市況】晉海於去年入伙，項目有別於日出康城之前的期數以大單位為主，首度提供1房單位，並以2房間隔為主打戶型。由於額外印花稅（SSD）「鬆綁期」未過，因此屋苑間中只有極少量成交，本月

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