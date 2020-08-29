第5期：MALIBU租務活躍 1房呎租高見$41

【直擊日出康城各期最新市況】會德豐地產及港鐵合作發展的VA期MALIBU最近入伙當中，由於區內不少租盤已被市場消化，因此MALIBU自上月入伙至今，已累錄逾150多宗租務成交，租務交投活躍。

香港置業助

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