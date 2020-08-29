苦等10年康城商場終開幕 區內樓市起革命？

屈指一算，將軍澳日出康城的發展已超過10年，最初進駐康城的「開荒牛」苦等10年，區內商場最近終於開幕，有否帶動區內樓價起飛？

將軍澳日出康城發展超過10年，整個發展項目共涉12大期數，以已公布伙數的首

...