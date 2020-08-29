洗手盆無法去水 扭扭水塞即可解決【獲88分】 置業家居 2020/08/29 分享： 記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收上源1B座中層B室、實用面積353平方呎的1房單位，這個單位獲88分。 康Sir檢查浴室後，發現洗手盆去水有問題。「理論上這款水塞只需要按一下，就可以一次過 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 上源交樓質素理想 16個租盤最平$1.18萬起 今日 上源交樓質素理想 16個租盤最平$1.18萬起 最新專欄文章 更多 上源交樓質素理想 16個租盤最平$1.18萬起 今日 上源交樓質素理想 16個租盤最平$1.18萬起 西灣河嘉亨灣 望避風塘海景 2020/08/22 西灣河嘉亨灣 望避風塘海景 將軍澳日出康城MALIBU 海景怡人 2020/08/22 將軍澳日出康城MALIBU 海景怡人 疫情影響 租金下降 趁機租住海景盤 2020/08/22 疫情影響 租金下降 趁機租住海景盤 房間窗戶與露台貫穿 或有私隱危機【獲98分】 2020/08/22 房間窗戶與露台貫穿 或有私隱危機【獲98分】 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入