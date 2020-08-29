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洗手盆無法去水 扭扭水塞即可解決【獲88分】

置業家居 2020/08/29

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記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收上源1B座中層B室、實用面積353平方呎的1房單位，這個單位獲88分。

康Sir檢查浴室後，發現洗手盆去水有問題。「理論上這款水塞只需要按一下，就可以一次過

...

欄名 : 樓市熱話

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