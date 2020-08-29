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X1 Michigan Towers本周優先發售 近市中心租務回報高

置業家居 2020/08/29

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英國政府早前宣布放寬印花稅及港人BNO規定，加速港人入手英國樓的步伐。英國曼城Media City樓盤X1 Michigan Towers由當地著名發展商X1 Development打造，由利安環球全

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欄名 : 海外置業

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