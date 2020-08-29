【推介二】日本MTOY電爐 抗疫在家必備

抗疫在家的你，可能添置了不少煮食神器，既好玩又好用。今期特別推介的日本MTOY多功能電爐，功率達1,500瓦、容量達4公升（足夠1至6人享用），加熱快而且效率高，更特設自動升降功能。別誤會電爐可以自動

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