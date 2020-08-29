【推介三】Dyson全新Digital Slim 輕30%淨重1.9千克 置業家居 2020/08/29 分享： 剛於本周四（27日）正式發售的Dyson Digital Slim輕量無綫吸塵機，體積比旗艦機V11細20%（主機闊25x深25x高110厘米）、重量輕30%（僅1.9千克），結合11個全新設計的渦旋 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 家居新時代 由透明電視開創 今日 家居新時代 由透明電視開創 【推介二】日本MTOY電爐 抗疫在家必備 今日 【推介二】日本MTOY電爐 抗疫在家必備 最新專欄文章 更多 家居新時代 由透明電視開創 今日 家居新時代 由透明電視開創 【推介二】日本MTOY電爐 抗疫在家必備 今日 【推介二】日本MTOY電爐 抗疫在家必備 守護家居 健康新品 2020/08/22 守護家居 健康新品 Franke廚餘處理器 一按即沖夠方便 2020/08/22 Franke廚餘處理器 一按即沖夠方便 別注家電 打造健與美生活 2020/08/15 別注家電 打造健與美生活 家電 消費資訊 家居 智能家居 疫情 小米 Dyson 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入