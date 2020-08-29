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家居新時代 由透明電視開創

置業家居 2020/08/29

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生活上的新常態，大家漸漸適應了。生活上的新科技，大家一直熱切期待。小米剛推出全球首款透明電視，打破傳統黑屏技術，為家居帶來全新視野。壓軸介紹日本超人氣MTOY煮食爐，還有英國Dyson全新

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欄名 : 家居頭條

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