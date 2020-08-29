電子健康聲明系統 助開通旅遊氣泡

當香港把美國列入疫情高風險地區，與其他包括孟加拉、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非等地並列上榜後的一天，我的電郵和WhatsApp陸續收到來自各方的查詢或表示憂慮的相關信息。

朋友當中，無論是香港或美國人也有正為此嘗試趕回香港，卻對政府的要求感到困惑和不安。

「我怎能於飛機的預定起飛時間前的72小時內在三藩市取得病毒檢測報告？」、「在美國的化驗所電子表格上沒有空格讓我們填上護照號碼。」、「美國政府沒有認證這類化驗所，因此，難以提供符合到新要求的信件。」云云。

健康證明難求 無法登機釀混亂

我嘗試了解情況，一位同事介紹我去瀏覽一個支援香港檢疫的臉書群組（HK Quarantine Support Group），群組內有一些從洛杉磯、紐約、三藩市等城市返港的朋友分享經驗。從他們的分享看來，情況頗為混亂。

法例要求每位來港旅客需要符合新要求，機場人員要根據相關文件審核，但似乎大部分的乘客也因為各種文件上的技術原因而被拒。其中一個群組成員指，她最近從紐約甘迺迪機場來港的航班當中，只得10人獲准通行上飛機，另外30多名乘客則被拒於登機櫃枱。

看到身處本地和美國的香港人熱心地於網上分享經驗和交流心得，提供例如在美國不同城市可進行快速核酸檢測地點的詳細信息，這種互相幫助令人欣賞。然而，明顯地看出，無論旅客和航空公司職員對新型冠狀病毒病的核酸檢測規則，存有溝通不足的地方，甚至因此造成混亂。

後新冠時代 跨境出行格外費神

與其他人一樣，我也向本港政府轉達了此信息，政府亦迅速作出回應，澄清了規則，並精簡了所需的文書。

情況得到正面解決，香港政府得知後勤方面出現溝通及流程等問題後，便快速地採取具彈性及合理的回應。與此同時，高危旅客均需要接受入境檢疫程序，以確保我們所有人安全健康。

這或許也說明了在未來大家會面對一個不太高興的現實。在新型肺炎疫情下，跨境出行變得格外費時，亦不再容易。就像當年「9．11」恐襲改變了全球機場的保安程序，新型肺炎對健康檢疫的要求，也將對我們日後的出行方式，有長遠影響。

從最近這類高風險來港旅客的情況中，我們明白到制定共同檢測及安全標準，是向前邁進的關鍵。在相關普世接受的一套測試、化驗所報告、政府認證甚至共通項目及用語出現之前，我們難以恢復以往較少限制的跨境流動。對本港衞生官員來說可能是完全合理的要求文件，例如蓋有印章的政府證明或定義冠狀病毒測試的「核酸」一詞，在其他國家和地區卻可能造成混淆，甚至根本是難以取得的。

電子入境聲明 非內地健康碼

我們還需要建立一個簡化機場和邊境管制站處理旅客的流程，讓旅客們不用在機場櫃枱提供大量文件作證明，也好讓前綫航空公司職員不用扮演衞生或其他政府人員的角色，去審查乘客的健康證明而感到苦惱。簡而言之，我們需要一套數碼化健康系統。

我明白到今天「健康碼」一詞在政治上是燙手山芋。讓我說清楚，我所指的健康碼並非中國大陸所使用、分顏色的二維碼，該系統紀錄使用者的活動，並允許或禁止進入商店、餐廳和其他公共場所等。

統一檢測標準 簡化邊境流程

為了清楚起見，我在此討論的健康碼，或許可稱為數碼或電子健康聲明。類似大多數國家要求旅客在登機前以電子方式提交的入境聲明，這主要用於外遊用的數碼健康碼，將包括用作證明登機前的48或72小時內檢測呈陰性結果的資料。我們可與其他的政府商討制定檢測的標準和測試方式，並建立認可的化驗所名單。旅客無論經陸路或機場出入境，只需要出示其數碼通行證即可通關。

對於此類數碼或電子健康聲明，大家實在毋須擔心。而就眼前所見，這也是開通與粵港澳和其他地區及國家的旅行氣泡所必須的。

▲ 新冠肺炎疫下，跨境出行變得費時失事，各地應制定共同檢測及安全標準，簡化機場和邊境管制站流程，背後需要一套數碼健康聲明系統。 （路透社資料圖片）