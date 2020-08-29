大數據驅動 以人為本智慧城市

很多人不太明白甚麼是智慧城市，感覺很抽象。簡單而言，智慧城市便是城市的「數碼化轉型」。這種轉型能為城市帶來許多效益，包括強化城市安全，加速經濟發展，提高效率和生活質素等。

建「數字孿生城市」 精細管理

像所有科技的進程一樣，智慧城市是逐步發展出來的。筆者在2015年至2018年任職香港政府資訊科技總監期間，便曾負責制定《香港智慧城市藍圖1.0》，發展計劃包括：一、智慧環境；二、智慧政府；三、智慧生活；四、智慧經濟；五、智慧市民；六、智慧出行；並推行70多個不同的項目。

發展智慧城市其中一個關鍵數碼基建是大數據平台。它把多方的數據滙集和處理，有關部門便可運用這些數據分析及掌握問題所在，有效解決城市的各項問題。

在滙集數據的階段，我們需要處理不同來源、結構、屬性和類型的數據，像企業數據、政務數據、物聯網數據、移動數據、衛星數據等，目標是建立實體城市的虛擬分身，即「數字孿生城市」（Digital Twin City）。其中，企業數據來源尤其重要，因為很多關於市民生活的信息均由企業掌握，包括消費、支付、出行、旅遊、用電量等。

有了這個「數字孿生城市」，有關部門便可以持續把城市管理精細化，更能啟發創新，建立新的服務模式，例如智慧人口監測、智慧交通，智慧政務，智慧環保等。

補充人口統計資料 增實時性

我們以人口統計作例子。香港目前每10年進行一次人口普查，每5年進行一次中期人口統計。這種方法產生滯後數據，政府未必能準確掌握人口變化的最新狀況，從而作出適當的施政。然而，我們可通過智能手機的大數據，便可以了解到15歲至65歲（此年齡段手機普及率較高）有關人口的變化情況，例如居住分布、來往工作和上學地點的路綫、消費和休閒的熱門地點、長者生活圈等；再加上政府已有的數據，如長者咭持有人和全日制學生等資料，便能較全面地掌握城市人口的分布和變動。

這項嶄新的方法用於較大範圍的城市群（如粵港澳大灣區）會更有效益，尤其是城市與城市之間市民的互動情況。筆者過去兩年曾參與北京統計局和天津統計局有關大數據的工作，與國家統計局人口和就業統計司張毅司長有深入的交流。他同意大數據目前能有效補充統計工作，提高實時性，未來可取代部分甚至全部普查工作。

合理分配資源 應對未來需求

建立智慧城市的本意是為了做好城市規劃和管理，但這又需要一個有效和科學化的方法，來預測未來人口分布和流動情況。政府透過大數據便能了解城市的變動，再藉「數字孿生城市」不斷模擬城市的未來狀況，達到合理分配資源，應對未來的需求，例如政府可憑大數據，推演出未來幾年後哪一區有過剩的中小學學位，從而將學校用地改為安老用途，以應對城市老年化帶來的挑戰。

總結而言，我們的城市要往智慧化的方向發展，需要政府、企業、科研機構和市民通力合作。政府更要以新思維運用大數據，貼合市民未來所需，逐步發展成一個「以人為本」的智慧城市。

▲ 我們的城市要往智慧化的方向發展，需要政府、企業、科研機構和市民通力合作。（資料圖片）