積極參與檢測 令港恢復真自由

香港已經閉關鎖城半年，區區彈丸之地，不足千萬人口，為何疫情反反覆覆搞不定，香港人實在需要自我反省。

疫情之初，某些醫學權威們反覆在媒體中指摘政府監管不力，封關太遲，檢測能力不足，其實仔細想想，這些醫生們就是自己做這個行業的，出了問題他們倒是一副事不關己的架勢，有錢賺是自己的，麻煩事都是特首和政府的。

部分醫生反對 挑剔政府藉口多

到了第三波疫情，包括我在內的香港人都蒙了，這可甚麼時候是個盡頭啊。沒關係，政府出大招，中央支援香港全面檢測，一個14億人口抗疫的大項目都搞定了，區區香港不足掛齒。

這下那些醫學權威們傻眼了，2,000港幣檢測一次的錢掙不到了，而且內地醫療團隊來港搶生意，這可是威脅到未來行業壟斷利益的不良徵兆啊。於是，權威們不再反覆強調檢測能力不足，又開始找別的茬。如內地醫護人員不懂英文！這個理由很牛，看來這個冠狀病毒還真不是中國出生的，原來是說英文。

咽喉採樣人手不足！拜託，招募些青年志願者，簡單培訓一下，發張證書就能上崗了，我相信不傻不笨的年輕人很快就能學會，別忽悠我甚麼專業資格，紅十字會急救證書隨便學一下也就拿到了。所謂專業不過就是一層窗戶紙。如果到時候找不到志願者，可以聯繫我，隨時給你召喚到幾千個在港求學的內地青年精英。

健康碼洩露私隱！拜託，你的私隱早被你的facebook、google、youtube洩露光了，科技行業的黑暗我就不公開了，如果你知道這些美國公司拿了你的數據做了些甚麼，恐怕會被嚇死。

齊心克服疫情 一個人都不能少

另外，在生活中，申請銀行服務、電訊服務、各種服務，你的身份證信息都不知被蹂躪了多少回，那些垃圾甚至詐騙電話都不知道給你打了多少個。健康碼是政府提供的服務，算是最安全的了，再不相信，那就不用活算了。

DNA被內地檢測機構竊取！算了吧，真要拿你的DNA，頭髮就夠了，把所有理髮店剪下來的頭髮都收集走，甚麼DNA都有了。有時候，人不要把自己太當回事，免費給你做病毒檢測已經是助人為樂做慈善了，還要免費給你做DNA排序，你願意，內地檢測機構還不樂意呢！

9月1日開始社群普查檢測，應當是一個人都不能少的，而且從心理角度說，因為病毒死亡率不高，高危人群為了避免給自己找麻煩，更有可能不會自願檢測。如果這一次大家不能齊心協力克服疫情，那麼將來的路，就是自己選的，沒有健康碼，不能上學，不能返工，不能選立法會，不能旅行，就不要再抱怨政府了。

在疫情面前，甚麼黃藍政治，都是胡扯。重新回復生活自由，活的像個人樣，你一定要參加社區檢測！

▲ 9月1日開始社群普查檢測，應當是一個人都不能少的。（資料圖片）