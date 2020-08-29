企業動員檢測 名人帶動利己利群

全民檢測計劃下周展開，市民對計劃存在一些疑慮，港府固然要做好宣傳，深受疫情打擊的企業，為了盡快重啟經濟，更應動員業界積極參與，而名人可履行社會責任，透過分享檢測的安全便捷體驗，變成社會潮流，提高市民參與率，從而找出隱形病人，切斷傳播鏈。

員工驗利復業 大眾參與助清零

港府昨公布全民檢測預約安排細節，市民今晨7時起可登入網站，簡單輸入姓名、身份證和手機號碼，預約在何時何地檢測。全港共有141個檢測中心，遍布18區，主要是社區中心、官校和康文署體育館，當局招募6,000名醫護人員或醫護生負責為市民採樣。

全民檢測在疫情放緩才展開，反應恐大打折扣，因市民對疫情的恐慌情緒減退，更憂心檢測中心環境不安全，此時去檢測反而易中招，又擔心採樣等候時間過長，令不少人對檢測可能提不起勁。

如何鼓勵市民積極參與檢測是項挑戰。今次檢測目的是要盡量找出潛伏在社區的隱形病人，愈多人檢測，愈能達致清零效果，以便重啟經濟。有不想去檢測的說法稱，今天測了沒有感染，不等於明天不受到感染，其實正正就是如果檢測找到隱形帶病毒者，立即隔離，我們便可即時減少一個隱性的爆發源頭，其他很多人便可避免了在不知不覺中受到感染，大大有利減低疫情數字，社會可更快回復正常。

事實上，受疫情打擊的行業均有切膚之痛，更應鼓勵所有員工去檢測，為爭取早日放寬限聚令製造有利條件。假如一家食肆10名員工檢測結果均呈陰性，就算政府不發出檢測證明，食肆也可盡快找餐飲業協會背書，在店內張貼檢測結果，至少讓顧客食得安心。若健身室所有員工驗完後呈陰性，可要求商會向政府爭取訂立復業機制。

中小企為自身利益，自發檢測保飯碗，大企業更有條件為員工提供誘因。政府和大企業有足夠資源配合，如允許員工在上班時段到附近檢測中心採樣，毋須請假。企業老闆和主管為了公司安全，除呼籲全體員工踴躍參與全民檢測，自己也可帶頭先做，疊加公司提供的便利，可望起上行下效作用，讓更多員工響應。

做好應變 有錯漏即改保信心

此外，一些社會名人、明星或網紅也可履行公民責任，把自己親到檢測中心採樣的過程拍攝下來，然後放上網跟粉絲分享體驗，用個人親身經歷道出檢測流程如何便民、快捷和安全，將信息廣傳開去。在名人效應下，有望形成一股社會潮流，帶動更多人跟風做。名人亦可透過此行動樹立為公共衞生出力貢獻的好形象，相信會受到市民的歡迎，正是利己利群。

全民檢測若要反應理想，港府須做好篩檢每一個細節的準備，切勿出現甩漏，尤其是首幾天工作，因傳媒會整天直擊報道。若當局事前工夫做得到位，安排恰當，即使人多亦不會出現混亂情況，醫護採樣專業，市民沒有出現不適，相信會令一眾觀望的市民放心，繼而上網預約採樣。

全民檢測的成敗關鍵，在於港府和企業能否成功動員民眾參與。為己為人，市民應積極參與，方能切斷隱形傳播鏈，加快經濟社會復常。

責任編輯：楊雨