海南島和免稅店旺爆，都因多得沒法出國旅遊。於是，創意國民又想出了各種中國境內的代替出遊目的地，一於大江南北國內遊，但假裝在國外。

那頂替的清單有甚麼？

海南島理所當然，就代替了泰國的海島遊，OK，就算當中隔着千萬層不一樣，中國遊客還是樂於視海南島為布吉島。至於清邁替代品，當然必屬雲南西雙版納無疑。事實上，近十年，雲南的極西南偏遠邊界區，如西雙版納、騰沖等，都極力發展泰式風情旅遊，有它們自己的潑水節，建築和民族服飾都大力「泰化」，外表上還以為真去了泰北（服務和笑容當然不及真正的「撒話啲卡」）。

雲南其實旅遊資源及山形地貌變化非常豐富，去到高山區湖泊，遠見群山頂峰還少少積雪，也大可想像成到了瑞士湖區了。

要更重的異國風情，新疆南和西北維族區也像去到土耳其吧（但現在疫情關係當然不能去）。至於往北走，內蒙草原，單看草地和蒙古包的話，也和境外的蒙古國的草相差無幾。再往東北走，在哈爾濱當然可假裝在俄羅斯。

不過，據已周圍旅遊的達人言，原來已有人把珠海新海堤一帶當作小鐮倉，因為話說那邊有些鄰近海邊小街和充滿日系風情的小咖啡店散落。但「小鐮倉」這噱頭，內地其實多個地方一直在爭，連煙台都說自己是小鐮倉。但單以小街和海邊的地理環境而言，最像的應是深圳的官湖村，直情有個位是像高校前站一條路直通望去海邊的鏡頭，常有遊客把孩子裝扮成日本學童款去拍照。

最不可思議的還有秦皇島，朋友剛去完開派對，有電音夜店有沙灘chill out，說那裏就是中國的Ibiza（西班牙伊比薩半島）。