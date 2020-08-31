Winnie問：「無麩質飲食法真的有助減磅嗎？它提出要戒掉所有小麥製造的食物，就連我最愛的麵包、蛋糕、餅乾、意粉都要放棄。」

我又藉故取笑她：「我記得你找我減磅之前，曾經也自行戒掉澱粉質食物，每餐只吃肉類及蔬果，麵包、餅乾這些五穀類食物，那時也並非你的『朋友』吧！」

Winnie一副惆悵的樣子：「自從你對我說，五穀類應是我們日常飲食中，比例佔最多的食物類別，我比從前多吃了飯、粉麵、麵包，體重不但沒增加，反而還逐漸下降；而且感覺自己體力充足，精神狀態也改變了，不像從前般容易情緒低落。」

「其實，無麩質飲食並非瘦身餐單，本身與減磅扯不上任何關係。」我續說：「麩質（gluten）是存在於小麥（wheat）、大麥（barley）及黑麥（rye）的蛋白質；有些患有乳糜瀉（Celiac disease）及麩質不耐症的人士，若進食這些含麩質食物後，會出現腸胃問題如腹瀉、腹脹，嚴重可導致腸道發炎，影響營養吸收，尤其對青少年及小孩，可能導致發育不良；歐美國家的乳糜瀉個案相對其他地區為多，當地的無麩質食物亦因此較普遍。」

Winnie想了一會，問：「意思是，無麩質飲食與我無關？」我答：「對！研究指出，非麩質不耐症人士，遵行無麩質飲食並無好處。」

Winnie即時鬆一口氣：「還以為有新興的瘦身方法，正打算一試！不過聽你說，患有這乳甚麼症的人似乎有很多食物限制。」

「是乳糜瀉！的確，所有含小麥、大麥、黑麥的食物都要避免，五穀類食物建議選米飯、馬鈴薯、番薯、粟米、藜麥、蕎麥、燕麥等。但要注意一點，市面上部分米粉、烏冬、蕎麥麵，可能加入小麥粉以改善麵質，加強彈牙口感；亦有些燕麥片食品，其食物製造商的廠房可能同時處理其他小麥食品，因而有機會摻入小麥成分。所以，選購這類食品時必須留意成分表，以及包裝上有否列出警告字眼，提醒消費者該食物可能含有麩質或小麥成分。」

Winnie笑說：「慶幸我可不用無麩質飲食，不然蛋糕、曲奇、蛋卷就從此與我絕緣了。」我沒好氣地說：「你不用無麩質飲食，亦不必高脂肪飲食呢！」