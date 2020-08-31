英雄也奮鬥 「黑豹」的真實詮釋

非裔黑人影星之中，我比較喜歡丹素華盛頓（Denzel Washington），因為他不少作品的形象都具備正直、堅忍奮鬥等作為人本該擁有的東西，這些東西在走出戲院後，不太容易碰到。銀幕上有相似特質的新一代黑人影星，是《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）。前天一早傳出他不敵癌魔逝世，終年43歲，實在非常突然。

邊拍戲邊抗癌 傳遞超級英雄品質

新聞中我們也發現，原來他幾年來邊抗癌、邊拍戲，沒有向外界透露病情，努力拼搏生活，傳遞出活脫現實生活中「超級英雄」的品質。

2018年，漫威電影《黑豹》中，保斯曼飾演虛構的非洲國家瓦干達（Wakanda）國王的繼承者，電影全球票房收入逾13億美元，獲得7項奧斯卡提名，是第一齣獲提名最佳電影的超級英雄電影，被認為是黑人電影里程碑之一。電影受到關注，有一件事可「側面印證」。美國農業部把電影中虛構的國家瓦干達，列入與美國有貿易協議的名單，貿易往來包括牲畜、奶製品、煙草等，被人發現後在去年底更正，聲稱是工作人員進行測試期間出錯。從這樁烏龍，《黑豹》的影響力可見一斑。不過，電影在美國以外，票房並非很理想。

用數據說話，《黑豹》是「漫威電影宇宙」系列中，第5部超過10億美元票房電影。在北美地區，奪得7億美元票房，北美影史排第4，不計通脹比《鐵達尼號》還要高。《黑豹》定位明確，乃漫威首部黑人超級英雄當主角的影片，大部分主要角色黑人演，是為黑人拍的電影，亦可說不僅是一部電影，更要發揮對黑人群體的鼓舞。它在吸引黑人觀眾上是成功的，在北美以同為漫威第三階段的《雷神奇俠3：諸神黃昏》來說，黑人觀眾比例只佔百分之十五，而《黑豹》黑人觀眾比例是百分之三十七。

電影中，瓦干達王國原本是非洲一個與世隔絕的農業部落，從天而降虛構稀有金屬，變成全球最富裕地方，科技最先進國家，劇情就是傳統的《王子復仇記》類。作為黑人電影，加入各種非洲的文化展現，包括裝飾打扮和音樂。在美術設計上，將非洲服飾與未來主義二合為一，也是特別嘗試。

然而，這部電影在佔全球票房一大部分的中國，總票房只有約7億人民幣，是漫威第三階段票房最低，中國內地電影指標的豆瓣評分更低至6.5分，也是漫威宇宙電影中很低，可以說《黑豹》在內地水土不服。《黑豹》想在美國以外市場，尤其市場龐大的中國取得好成績，除了依靠漫威品牌加持，本身質素要合「胃口」。

我特意去了解內地一些評論，看看《黑豹》的「胃口不對」問題。綜合來說，電影固然有出色荷里活特技，但劇情較老套，將非洲小國設定為全世界最發達最富裕地方，和現實顯得相當格格不入，太過天馬行空。非裔組成的國家，當上全球最強，誠然對於美國市場來說，在近年Black Lives Matter氣氛中，相當政治正確，亦吸引黑人觀眾。但對於與黑人並無淵源的外國觀眾來說，就欠缺說服力。有人甚至揶揄，想入場看有科幻元素的超級英雄電影，卻給他放非洲部落生存片。

對於部分人指摘中國內地觀眾歧視黑人，綜合內地影評的說法，《黑豹》作為黑人電影沒問題，演員陣容是黑人沒問題，舉例說同樣由黑人韋史密夫主演的電影《當幸福來敲門》（The Pursuit of Happyness），港譯《尋找快樂的故事》，在豆瓣拿9.1高評分，沒有受歧視，因為男主角的奮鬥貼地勵志，和他是不是黑人沒有關係。評論指出，說到底《黑豹》這齣黑人電影在中國未能大獲成功，和人種無關，同內容安排有關。

電影活生生英雄 感召觀眾變更好

在我的觀影角度看來，亦毋須將《黑豹》視為黑人平權語境下的黑人電影來看，我喜歡在電影尋找人的一面，尤其令人鼓舞的東西，之所以我喜歡丹素華盛頓。《黑豹》主角角色本亦平凡，但心存善念，敢於挑戰不可能。非裔及人類，都需要信仰，電影塑造英雄，英雄活生生的就好，更能感召觀眾變成一個更好的人。

「黑豹」身為超級英雄要奮鬥，現實中男主角更是生命鬥士的真實詮釋。《黑豹》、和查特域克保斯曼，都為我們帶來了思考空間。

▲ 《黑豹》男主角查特域克保斯曼，剛不敵癌魔病逝，終年僅43歲。他邊拍戲邊抗癌，在電影和現實中，都真實詮釋了超級英雄的奮鬥。（資料圖片）