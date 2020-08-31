安倍未能修憲 反利世界和平

日本在位最久的首相安倍晉三，再度以潰瘍性大腸炎復發為由辭職(安倍2007年亦以此病為由辭任首相)。要數算安倍留下未竟全功的政見，可以是未能順利舉辦奧運、經濟改革未完成、肺炎疫情亦未完結等等，但最令他遺憾的，應該是未能修憲。

日憲法訂明不擁軍 安倍圖修改

安倍不論是這次、還是前次當首相的時候，都聲言希望修改日本憲法第9條。他要擺脫他口中的戰後政權（而憲法是當中的核心部分），認為有損日本國家尊嚴。當然，修憲派在去年參議院選舉後議席數目不足三分二的修憲門檻，等於短期內不可能修憲。現在他因病辭職，自然更加不可能成功實踐他的「夢想」了。

說起日本憲法的和平主義，其最前衞的地方，是第九條訂明日本國家永遠放棄以戰爭作為解決國際爭端的手段，並為此而放棄擁有軍隊。第九條屬於憲法的第二章，此章只得此一條條款，放於第一章（即憲法第一至第八條）關於天皇地位之後，可見其重要性。如果只抽空地看，放棄軍隊和交戰權固然貌似激進，但當我們從整個國際政治框架的歷史進程來看，其實又不至於天馬行空或者無中生有。

有些人(例如安倍)似乎以為，第九條只是美國二戰後強加給日本的措施，沒有甚麼理論基礎可言。然而，日本和平憲法，再加上美日安保條約，令日本能成為少數徹底放棄軍隊，貫徹和平主義的國家，其意義絕對非凡。

回顧歷史 自衞非發動戰爭藉口

如果我們仔細研究國際關係歷史，在政治哲學上，二百多年前康德的《永久和平論》（Perpetual Peace）已有談論廢除軍備和戰爭，還提及了達至世界和平的種種條件，例如各共和國建立「和平聯盟」，將遏止武裝衝突的責任交給聯盟負責，並對聯盟發動「正義戰爭」給予種種限制。

國際政治上，由1899和1907年的兩次海牙和平會議，到之後的國際聯盟(League of Nations）、聯合國等國際組織的設立，都有向着這樣的和平方向邁進。當然，歷史進程起伏，好像國際聯盟便失敗收場。至於聯合國，雖然也是褒貶不一，但至少維持了70多年，比國際聯盟的情況好一些。

另外，世界對於戰爭的理解也在這百多年來有所進步。很多以往殘酷的戰爭行為，今日都在國際法當中受到明文禁止，這些都是人類共同努力之下的進步。自衞戰爭這個理由，也只是這百多年左右才一躍成為主流意見。

查看歷史文件，以往大部分時間，自衞都不是人們發動戰爭的原因（或藉口）。而現代除了國與國的戰爭外，種族屠殺、恐怖襲擊等等也是威脅人類安全的問題。

避免用戰爭 解決國際爭執

從這樣的國際框架看日本憲法的設計，才能理解為何會出現諸如憲法前言和第九條那樣的寫法。這種設計是伴隨着聯合國的成立和《世界人權宣言》（Universal Declaration of Human Rights）的出現而來的，方向是希望避免用戰爭方式解決國際爭執，同時把自衞權放到國際條約和機構，而不是個別國家的軍隊當中。

誠然，這樣的設計未臻完美，還有很多需要改善的地方，例如日本憲法、自衞隊與安保條約三者的關係便需要進一步處理。然而，這不是純粹異想天開的設計，更不只是戰敗國被限制主權的問題。

近年國際問題風起雲湧，情況似乎變得晦暗不明。理解到日本這種把自衞能力放到聯盟，而非主權之下的做法，其實可以是一個很特別的案例，供世人參考，讓我們反思國際關係的價值問題。

自民黨+日政壇 仍有人推修憲

從古到今，學者都在談論如何才能達到世界和平，而日本的和平憲法進步的地方，在於此憲法就是和平理論的一個重要實踐個案，不把軍事力量或自衞能力與國家主權掛鈎，是近代比較少有的做法，對世界和平秩序起着先行者的作用，值得大家思考當中的道理。

雖然安倍辭職了，修憲不會在他任內發生，但自民黨或日本政壇還是不乏有希望修憲的政客，未來應該還會繼續伺機推動修憲。明白日本憲法在國際關係的特別地位，應該可以讓我們更好回應修憲的問題所在。

▲ 要數算安倍留下未竟全功的政見，可以是未能順利舉辦奧運、經濟改革未完成、肺炎疫情亦未完結等等，但最令他遺憾的，應該是未能修憲。（法新社資料圖片）