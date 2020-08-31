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Spotify撑音樂界 擬推虛擬活動售票功能

行政人員版 2020/08/31

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新冠肺炎疫情肆虐全球，娛樂業界紛紛轉型改辦網上演唱會，最近音樂串流平台Spotify推出綫上虛擬活動售票功能，不過目前尚未正式公布。

綜合外媒報道，Spotify正開發一項名為「virtual

...

欄名 : 科技新知

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