Spotify撑音樂界 擬推虛擬活動售票功能 行政人員版 2020/08/31 分享： 新冠肺炎疫情肆虐全球，娛樂業界紛紛轉型改辦網上演唱會，最近音樂串流平台Spotify推出綫上虛擬活動售票功能，不過目前尚未正式公布。 綜合外媒報道，Spotify正開發一項名為「virtual ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Music親子歌單 收聽時間4周增逾倍 今日 Apple Music親子歌單 收聽時間4周增逾倍 LG口罩空氣淨化器 料下月IFA正式發表 2020/08/28 LG口罩空氣淨化器 料下月IFA正式發表 趨勢科技半年內 攔截880萬「疫情」威脅 2020/08/28 趨勢科技半年內 攔截880萬「疫情」威脅 機管局委任IBM 藉雲端提升業務 2020/08/27 機管局委任IBM 藉雲端提升業務 Fitbit Sense智能錶 管理用家身心壓力 2020/08/27 Fitbit Sense智能錶 管理用家身心壓力 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 音樂 演唱會 門票 音樂會 演唱會 Spotify 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入