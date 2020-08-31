疫下社交添互動 告別「最孤獨一代」

美國有研究發現，疫下人們愈趨避忌社交，或可增加孤獨感。長期居家抗疫更可導致人們出現社交恐懼，要避免此類情況出現，則需要想方法改善社交生活。

社交焦慮增 4成人精神惡化

市場調查機構Ipsos一項調查顯示，不足一半美國人有意在新冠疫苗面世前去球賽、演唱會、看電影或到主題樂園逛玩，部分更表示可能以後都不會再參與這類活動。《哈佛商業評論》本月亦表示，居家抗疫期間如何拒絕朋友的聚會邀請又不傷對方感情，或成為疫下一大學問。

調查機構YouGov去年發現，千禧世代或是「最孤獨一代」，有22%表示沒有知心朋友，更有27%表示自己根本不需要朋友。調查並未指出孤獨的原因，但與社交媒體有一定關係，因美國賓夕法尼亞大學一項研究顯示，社媒應用與個人福祉呈反比，用得愈多則抑鬱與孤獨感更強烈。

缺乏社交及拒絕社交在疫情前已是趨勢，疫情更或加劇這類情況。美國焦慮與抑鬱協會（ADAA）表示，不少人即使在疫情前沒有社交焦慮（social anxiety），亦有可能因疫情而出現迹象，例如擔心戴口罩時打噴嚏會否引來播毒的指控，從而減少外出社交。

然而，人類是社交動物，長期孤獨可致壓力大增，體內產生皮質醇（cortisol），增加患炎症機率。

本港精神健康機構Mind Hong Kong今年的調查顯示，43%受訪者精神健康狀況惡化，主因未能與不同住的親友或伴侶見面，近半人士感到孤獨，亦有21%受訪者正受精神健康問題困擾，惟感覺面對面的諮詢不安全，有礙他們尋求支援與治療。

創意綫上活動 鼓勵克服本能

當下的社交聚會大多只能在網上進行，不妨善加創意，令社媒上的社交活動變得更有意義。《Buzzfeed》早前提供多項建議，例如透過Zoom一起觀看電影或電影聚集、一起玩遊戲、甚至在綫上一起繪畫等。

社媒與孤獨感有一定關係，因此改善社交生活還需從生活習慣做起。萬事起步難，港大心理系教授李湄珍（Tatia）回應外媒提問應該如何開始作出改變時，曾表示應克服本能，舉例想要開始做運動，大腦會告訴自己會很累，但應反覆提醒自己，一旦開始做、達到一定強度，就會因釋放內啡肽（endorphins）而感覺好多。隔着互聯網與人一起運動，除互相鼓勵，更可取得社交的效果。

疫後的孤獨趨勢或會更為明顯，想要避免則需盡量克服本能，改善個人生活習慣。哪怕是簡單如打電話與人通話，效果也會好得多。

▲ 疫情之下，本港43%受訪者精神健康狀況惡化，主因未能與不同住的親友或伴侶見面。（資料圖片）