專家倘自陷民粹 港墮全面內耗期

由「普及社區檢測計劃」引伸出來的輿論反彈與政治躁動，反映香港社會也許已經超越了混亂而莫衷一是的「後真相年代」，墮進下一階段之「後民粹時期」。

全民檢測爭議 具4民粹元素

世界各國學者對民粹主義的定義，目前已達一定共識，像耶魯大學Ian Shapiro教授便把民粹概括為4大元素：第一是陰謀論，第二是敵視政府與制度，第三是敵視外來者，第四是反精英。普及社區檢測計劃不幸地齊備這4種元素：（1）訛傳所收集的基因會送往內地、（2）仇恨特區政府、（3）反對內地派員來港協助，及（4）不信任專家，特別是流程方面（如分時段預約和場內維持社交距離）的安排。

之所以說香港進入了「後民粹時期」，主要是因為上述第（4）點。眼下最凶險的形勢，是不單一般市民不信專家之言（近期經典例子：許多英國人深信5G網絡有助病毒擴散），連專家也民粹起來，失去對真相與原則應有之堅持。原本專家講解可起領導作用，以稍微紓緩民粹對社會的負面影響，現在香港的情況，卻是專家反過來跟在民粹後面，姑且稱之「後民粹」。

例如被公認擁有「疫情KOL」地位的何栢良醫生，明明說普及檢測方面「內地做得好，點解香港唔跟？」然後到了上星期確認本港全民檢測成事，何醫生卻對計劃大潑冷水。當特區政府聽專家所言來訂定政策，但跟循後，同一班專家非但沒有表示「成功爭取」，更緊隨民粹敵視政府之風，而大肆批評，所謂「專家建議」的公信力，便頓時蕩然無存。

失原則堅持 專家公信力不再

同樣情況，亦出現在早前「全日禁堂食」措施——許多醫生最初跟網絡民粹一同，訕笑特區政府只禁晚市堂食，謂：「難道病毒有半天在睡覺？要禁必須禁全日。」云云；到後來，民間認為吃午飯不方便而輿情反彈，同一批專家當中很多都沒有秉持其「最初的專業判斷」，更無呼籲市民為抗疫而諒解和配合。

此外，早前德高望重的袁國勇教授明明高調搶先政府宣布「全民派發可重用口罩」（即CU mask）的新措施，並形容此舉實屬「德政」。可是，當口罩被形容為「似底褲」，袁教授卻沒有為他口中的這項德政力撑，不了了之。事實上，袁教授是微生物學專家而非時裝設計專家，而作為科學專家，他比起任何人更有責任解釋此口罩的功能對防疫有何重要，並應把外觀元素放一邊。當為市民好的政策竟被民粹抹黑成壞事，身為專家理應以原則和學識為基本立場，挺身而出為自己的判斷辯護，否則會被人視為怕了民粹，寧可躲在其後。

不應隨波逐流 縱容陰謀論

幸好也不是全部專家亦如是：如抗疫督導委員會專家顧問許樹昌教授，他曾提出微調午間限二人堂食，對銅芯抗疫口罩亦只是提醒要小心派發，以避免人群聚集，兩項措施皆從實事求是的解困角度出發。另外他也認同普及社區檢測，跟不少醫生以「很多安排不清楚所以不支持」的立場有別——其實，不清楚便應問清楚，現在的情況是，大部分受訪的所謂專家未清楚便強烈反對，如是者則既不科學、亦不專業，甚至旨在隱藏其敵視政府的政治意圖。

固然，傳媒亦有很大責任——因為傳媒是一種專業，有責任應對民粹，不應隨波逐流。像上周公營廣播某phone-in節目，有致電者聲稱「內地只是因為大量試劑被外國退回，故才給予香港」，又大罵「不會相信鼠頭鼠眼的人所推行的計劃」，但標榜學者身份的主持竟然多謝聽眾意見了事，最後更以「面對陰謀論，政府要思考如何讓公眾相信」作結。

作為傳媒專業，難道沒有責任釐清陰謀論，為何反而去多謝散播者？最低限度，主持人也必須問清楚所謂「鼠頭鼠眼的人」到底是誰？否則怎能肯定所指乃政府？更堪憂心是身為公營廣播機構，聽到「鼠頭鼠眼」這類帶侮辱性用詞，不論是指任何人、任何黨派，竟然未有即時提醒以至警告，縱容從民粹出發的仇恨言論，利用大氣電波在社會恣意散播。

如何解困？針對立法會選舉延後至少一年，選舉宣傳等於拖長了一年，各黨派的勢力必定因而進一步碎片化——畢竟從政者只求以短期利益吸引小眾支持，不需顧全大局。這現象既見於建制派分成：民建聯、經民聯、工聯會、自由黨、新民黨，還有各自為政的功能界別（故此才出現連專業人士也因為選舉在即，於是跟在民粹後面的現況）；亦從反對派不同時期的稱謂反映：由最初明確地爭民主，到內部分裂而目標相對模糊叫「泛民」，再演變成只求定位「跟對家相反」叫「非建制」，至今天單純攬炒而謂之抗爭派。

兩派須穩守立會 擺脫民粹誘惑

未來一年有否轉機，視乎兩大派能否穩守立法會：建制要協助香港走出疫境，社會與經濟復甦必須基於理性專業判斷，建制能否擺脫民粹誘惑，給予專業界別應有支持，令專家在面對群眾起哄時亦能繼續堅持，至關重要。尤其反對派始終有機會全體不留任議會，到時候建制派便得展示一個「沒有反對派的議會」如何有利香港。若建制派為了選舉而只顧攻擊派內對手，最終會導致全面內耗，間接成就攬炒。

至於泛民主派，假如留任議會，亦必須抵住民粹和傳媒壓力，展現如何行使議員權力來優化政府政策，藉以取回中間或中產選民的信心。若然延續議會內的肢體抗爭路綫，肯定遭抗爭派訕笑，在外又跑不動，在內亦無建樹，明年只會輸更多。

▲ 由「普及社區檢測計劃」引伸出來的輿論反彈與政治躁動，反映香港社會墮入「後民粹時期」。（資料圖片）