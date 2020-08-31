美股K形復甦 大水淹科網股

美國疫情未受控，但美股三大指數上周五卻齊破頂，正正反映美股以至經濟呈K形復甦格局。疫爆重創經濟，K形左邊直豎恰好反映股價急插，而拉動美股破頂的幾家科網巨擘，K形右側上揚部分正好是其寫照，至於航空、旅遊、零售業則繼續尋底，K形右側下滑部分最能反映有關情況。資金追逐高盈利增長的科網股，惟中美科技戰不斷升級，疊加大選結果難料，或為美股帶來調整壓力。

股市經濟脫鈎 復甦呈兩極化

道指（反映傳統工業）上周創歷史新高，而標指（反映美國各大行業）和納指（反映高科技產業）亦再破頂。道指和標指相對3月低位，累升逾54%，但納指卻飈升逾70%。科網股氣勢如虹，在股價飈升下，據美銀統計指，科網股總市值達9.1萬億美元，比歐洲股市總市值還要多2,000億美元，而單是Facebook、Apple、Amazon、Microsoft和Google（FAAMG）這5隻龍頭股的市值便高達7.5萬億美元。

美股與實體經濟愈來愈背馳，與儲局持續放水有關。儲局3月時大幅減息和無限量寬，令資產負債表在短短3個月急增近3萬億美元，拉低發債成本來撑經濟。海量資金為尋求更高回報，紛紛湧入股市，令美股急速V形反彈。儲局主席鮑威爾日前更提出引入靈活形式的平均通脹目標，支持就業市場和美國經濟，暗示將容忍在一段時間內通脹高於2%目標，意味寬鬆貨幣政策會維持更長時間，讓資金更安心流入股市。

資金雖流入股市，但並非所有股份受惠，主要是高追科網股，因疫情改變了生活和經濟常態。美國疫情持續，不少企業要改變營運模式，讓員工在家工作，而民眾亦因疫情減少外出消費，增加網購和網上娛樂消費，令科網企成了疫下最大得益者。第二季業績顯示，FAAMG中除了Google外，其餘收入都上升。

反觀傳統股份的股價持續向下，諾貝爾經濟學獎得主克魯明形容這是K形復甦，即股價在疫爆時急插後呈現兩種復甦模式：一個是受惠疫情的科網股股價急速飈升；另一個是受疫情打擊的航空、零售業股價卻持續向下，呈現K形右側兩極化、分道揚鑣走勢。

科網股在疫下撑起股市是不成問題，因有穩定盈利模式，只要每季能保持兩、三成收入增長，相信海量資金會繼續追買這些擁有現金流的昂貴資產，也不願持有現金流不穩定的廉價資產。

資金追買科網股，令市場變得更擁擠，但未到嚴重泡沫地步，因不少科網企都有實質盈利支持。惟科網股面對一些陰霾。首先，美國總統特朗普加力打科技戰，準備全面封殺中國芯片產業，一旦措施落實，相信會影響科網企未來的收入和盈利增長。

緊盯大選結果 調整資產配置

此外，大選結果將左右美股走勢，倘若特朗普成功連任，料續推寬鬆幣策和積極財政政策，對牛市有支持作用。一旦拜登勝出，可能傾向對華爾街和科網企加強監管，料對股市造成下行壓力。

疫情加劇股市和經濟脫鈎，但同時成了科網股上升動力，投資者應順勢而為，並緊盯美國大選結果，適時調整資產配置。

責任編輯：楊雨