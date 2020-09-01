去深圳發展的朋友，常說出一個下飛機時見到的經歷，看到一句宣傳語：來了就是深圳人。這句話似乎非常能說明，深圳給來自中國內地四面八方移民的引力。

對於深圳，香港人的觀點或經驗，和其他內地人該很不一樣。很大程度上，過往香港人對深圳的定位是後花園，是廉價消費場所。你會過去玩，但不會長住在那裏。但對於要長居的人而言，深圳的就業和創業發展，帶有一種南方海岸般的一切可讓人重新開始的吸引力。

去到深圳企業圈（地產、金融及IT最火，不是港人慣去的消費服務行業），勿以為因它靠近香港，就以為廣東話是通用語（這廣州有時還勉強可以，開會坐着一枱廣州人）。實情是，比起廣州，深圳一點都不像廣東地區，因為流進去的外省人口太多了，她是我眼見的最為接受外省移民的中國城市。她沒有北京那麼階級性，北京雖也多北漂，但其實真還得憑各種關係。上海就較上海本土主義，表面上客客氣氣，但對真的從零開始沒資源的外省人來說，不能算很友善。

也正由於好多是移民，及移民的後代，難免會有城市身份的疑問。他們會自稱深圳人嗎？接觸過的年輕一代，他們的父母是移民第一代，所以還有祖籍的概念，但新一輩，都認自己是深圳人。

走在深圳，從看人的角度，最讓人驚訝的，當是深圳人都偏年輕。如果看數據，這裏的平均年齡，竟然只有三十二歲。一位廣州朋友告訴我，從創業環境及商機而言，深圳現在才是廣東南方的焦點，而非廣州。他們雖人在廣州，但現在談項目，都主要到深圳。老廣州前輩回憶，深圳四十年前剛開放，從廣州過去要半天，選擇坐船，要過一晚。現在廣深的高鐵是頻密得有票就坐哪班都得。