《加州旅館》夢一場 華裔歷史多神傷

本欄近日提到57年前馬丁•路德•金《我有一個夢》的演說，和近年美國人面對的一種處境：如果這方面不認同黑人，那樣又不認同，很可能掉進「政治不正確」泥淖。現今這種氛圍下，還有另一種行徑會出現，扮「政治正確」。

就在馬丁•路德•金演說57周年紀念的周末，加州參議院以33票對3票，通過提案成立小組，研究對加州黑人因當年奴隸制期間遭受不公待遇予以賠償，建議哪種賠償合適，如何分配，誰有資格得到賠償等。除了加州，過去兩年，德州、紐約州等都做過類似研究，提出賠償予黑奴後人。

14萬億美元 補償全美非裔人士？

不僅如此，美國非裔億萬富豪，黑人電視媒體BET（Black Entertainment Television）創辦人Robert L. Johnson呼籲，為全美非裔人士，提供總額14萬億美元現金補償。14,000,000,000,000沒錯，後面12個零，發放給非洲裔公民。按照美國2019年人口統計預測，美國人口3億多，大約百分之十三是黑人，即4,000多萬人可領這筆錢，平均每人得到逾30萬美元。美國聯邦政府一年總稅收才約3.5萬億美元，即相當於4年聯邦總稅收，直接以現金發放給黑人公民。

他的理由是，黑人在歷史上受奴隸制影響，200多年間沒獲應得收入，導致整個族群飽受貧窮摧殘和教育資源缺失，很多黑人無法圓置圓夢只能租屋，究其原因就是奴隸制，故此全社會應對黑人作補償云云。

講得直接點，「政治正確」式政客，在賠償非裔問題「抽水」已經不是第一次。早在1865年南北戰爭臨近結束，有一個叫謝爾曼（William Tecumseh Sherman）的人，講的一句話到今天仍然被人用作「抽水金句」：「給每個受奴隸制影響的家庭發放40英畝土地和一頭騾子（Forty acres and a mule）。」今天，要求賠償黑人的聲音說，如果當年獲得40英畝地，今天每個黑人生活都不成問題。那肯定了，相等於22個標準足球場的地嘛。

民主黨拜登亦出來，表示希望黑人得到補償，而且連原住民（Native Americans）都要有。美國非裔人口約13%，原住民佔2%，選票也不少呢。

時興「政治正確」，但加州這個提案很值得商榷。首先，加州之前一直是墨西哥領土，當時北美群雄割據，為了爭奪領土動不動就打，領土反正都是從土著印第安人搶來的。1848年，美墨戰爭墨西哥戰敗，兩年後將一片地劃給了美國，就是加州，成為美國第31個州。

那時美國原本有30個州，其中15個州的法律允許蓄奴，另外15個不允許，人稱自由州（free state），加州亦成為自由州。蓄奴時代不少黑奴從蓄奴州逃到自由州，目的地之一就是加州。加州這項法案，除更像是政客鬧劇得啖笑，其實亦帶來憤怒。

加州出現淘金熱後，當礦工、鐵路工，後來被排擠驅趕，受種族歧視影響的，明明是華人。加州不存在蓄奴制，但對於華人來說卻是相當箝制，出台一系列針對華人的法案。1850年代，《外來礦工納稅法》（Foreign Miner's Tax Law）看似針對所有外籍礦工徵稅，實際上華工繳納了9成稅款，州當局又阻止華人入籍。

要政治正確 不如賠償被迫害華人

1871年，當地還發生過華人被集體屠殺慘劇（Anti-Chinese Massacre of 1871），10月24日洛杉磯唐人街街頭，19名華人被數百白人暴徒當街襲擊致死，這次的仇恨犯罪（hate crime），是美國有紀錄裏其中一次最嚴重的「私了」。

美國華人圈子多認為，若當年沒有加州領頭，美國排華可能沒有那麼厲害。既然加州考慮賠償在該州從未被當作黑奴的黑人，那麽是否更應該對當年被迫害、以至殺害的華人賠償？為排華對華人家庭討回公道？如果政客要拿選票，在美華人現約500萬，佔百分之一點幾，亞裔更佔5%。

著名老鷹樂隊（Eagles）的名曲《加州旅館》（Hotel California），講的不是字面上意思，不是述說在加州旅館中的享樂，而是批判享樂主義、社會頹廢面，亦被指暗諷當年唱片工業、娛樂業，為了賺錢不擇手段，甚至用毒品、色情來控制音樂人。"This could be Heaven or this could be Hell"，這句套用到加州的現實環境，當然有人活得像天堂，但基層生活環境，尤其華人並非想像中那般。很多東西不是表面上看的，從政亦不應只做表面工夫。

▲ 加州參議院通過提案成立小組，研究賠償當地從未被當作黑奴的黑人，華人圈子認為是否更應賠償當年被迫害，甚至被殺害的華人。圖為加州三藩市唐人街。（資料圖片）