防疫情第4波 全民檢測剛柔並施

過去的一周，疫情有受控及回穩迹象，個案數字已由高峰的每日百多宗，下降到十多宗，隱性患者也由高峰回落至每天數宗。這些成績，證明了香港的防疫措施，確實有令外國借鏡之處。

全民口罩及限聚令確實難熬，對經濟民生也造成前所未有的轉變，但齊心抗疫換來的疫情受控，也是每個香港市民努力應得的成果。抗疫之路還漫長，而現在政府正推行全民測試的方案，嘗試將一些隱性傳播個案盡早作隔離，令香港盡快走出疫情陰霾。雖然現在計劃成效還是未知數，但從今年各地控制疫情的觀察來說，可以歸納以下幾點。

齊心關鍵 全民檢測截隱性傳播

首先，市民的齊心參與抗疫十分重要。

香港市民自發在疫情早期已「全民戴口罩」及減少外出，自我防疫參與度較全世界任何地方為高，使香港一路可以「保住戰綫」。面對新一波疫情，雖然本地感染已有所減少，但沒有源頭的個案仍有三分之一，透過全民檢測一次過把隱性傳播鏈「連根拔起」，將對往後疫情控制的策略，起到關鍵作用。

第二，政府政策的前瞻及靈活性，以及防疫措施的執行力，亦至為關鍵。外國的「壞例子」已清楚告訴我們，如政府當局採取「鴕鳥政策」或決策缺乏透明度，疫情往往一發不可收拾；政府除了要手起刀落，防疫政策快而狠，亦要考慮市民對政策的接受程度，以免過緊的防疫政策會令民情適得其反。

第三，醫療人力資源配合，以及測試的普及性。現在的隱性傳播，可能包括一些由環境傳播造成的個案。因此，高危群組及其密切接觸者的核酸測試，一定要定期及強制才收效；至於一般市民如要定期測試，對政府財政會造成重大壓力，亦不切實際。但全民測試如果反應一般，如達不到全港人口的七到八成，其效用便會降低，令隱性傳播鏈不能絕迹，亦令計劃變得勞民傷財。

傳播模式異同 按民心疫情出招

在新病面前，真正的醫學專家一定要透過觀察研究observational studies來找出疫情傳播的數據，配合理性分析，歸納出來的防疫措施，往往是比較各國研究報告數據，配合政府當局衡量市民接受的程度而推行。

由於各地傳播的模式未必一樣，所制定的措施亦要配合當地疫情，以及能否執行等因素而推出，因此，科學實證的數據往往較疫情滯後。大家還記得世衞要到6月左右才「確認」市民外出戴口罩較有保護，香港的限聚令也試過由於過於嚴苛而要適度放寬。

作為市民，為自己為家人長老做好防疫措施，理性分析不同專家觀點，充分利用社區及政府的資源才是大贏家。

現在世界各地出現的疫情「第二波」均是以年輕人為主，由於「抗疫疲勞」以及停工停課後放寬限制而造成，這亦可能會是香港第四波的源頭。由於香港居住環境擠迫，年輕人染疫後，可以導致同住的長者染疫的機會變得相當高。

公僕齊檢測 私企驗毒再上班

為家人、為長者，及早找出隱性患者，斷絕社區傳播實有其需要。政府最近不停呼籲市民積極響應全民檢測計劃，但亦有一部分市民唱反調杯葛計劃。政府應剛柔並施，在實行全民檢測的兩星期內，規定各公務員隊伍率先響應計劃，也可鼓勵抗疫基金的受益商戶職員必須作測試，以作為員工「實體上班（即非在家工作）」的要求。

而出入高風險的場所，如醫院及老人院舍等，亦必須有陰性結果等，在環境傳播因素較高的區份或屋苑，透過當區社團義工上門，大力推動全民檢測，務求盡早找出疫根。

（文章只代表個人立場）

▲ 新冠病毒全民檢測需要七至八成人口參與，才能令隱形傳播鏈絕迹，政府可規定公務員率先響應，也可鼓勵抗疫基金受益商戶的員工接受測試。（林宇翔攝）