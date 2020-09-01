疫下救經濟 每周返4日工？

英國有智庫建議，政府可試行4日工作制，應對疫下失業率高企等問題。疫情期間，外地政府更有意透過縮減工作日振興經濟。企業若情況合適，可考慮試行。

英格蘭銀行估計，當地失業率將在年底前由4%增至7.5%。當地智庫Autonomy表示，公營機構若可實行4天工作周，則有機會創造50萬份工作，因4日工作制意味工作可更均衡地分布予勞工群體。

4天工作 省電費增生產力

Autonomy指，每周工作4日有助提高生產力，及創造工作機會之餘，更可令員工更開心及健康，減少員工出現職業倦怠（burnout）、精神健康問題，並可改善工作生活平衡，當地三分二的員工已出現壓力過大或過勞等問題。

4天工作周並非新興點子，微軟去年曾在日本的分公司試驗每周五關閉辦公室，結果發現員工生產力比前年同期大增4成，企業本身也可節省多項開支，例如電費。

新冠疫情下，旅遊業受到重創，縮減工作日或有助刺激旅遊業。內地除為旅遊業提供補貼等措施，多個省份包括江西及浙江，自今年3月起鼓勵有條件的企業，實施4.5日彈性工作制，冀讓人們有更多時間消費，促進本土旅遊業盡快復甦，同時有助員工改善與家人關係，因內地不少中小學已實施4.5日學時制度。

疫下更多企業考慮4天工作周，不少或因受形勢所迫。美國《洛杉磯時報》今年的廣告費收入受疫情衝擊而大減，員工遂同意縮減兩成工時、每周工作4天，同時減薪兩成，估計可節省逾200萬美元。

本港最新失業率達6.1%，失業人數逾24萬人。打工仔的精神健康亦在疫下響起警號，半島青年商會上月發表調查顯示，9成受訪在職者有中度或以上壓力。商會建議，僱主可考慮採取紓壓措施，例如實施彈性上班時間。

員工願減薪 換取生活平衡

未來的工作趨勢或更傾向注重工作生活平衡，求職網站Joblist今年公布的一項調查發現，約3成員工表示願意放棄一部分工資換取更佳的工作生活平衡，管理層員工願意為此放棄多達2,820美元，但最肯減工資換生活的群組其實是家長，因他們平均願意減工資5%。

公關集團WPP旗下的Grey New York前年已推出縮減工作周計劃，允許員工每周只工作4日、但只領取85%的工資。

對部分員工而言，工作並非生活的全部，4天工作制倘實行得當，或可改善員工精神健康，假設僱主將省下的開支用以額外聘請散工，更可在一定程度上減低失業率，但仍應視乎行業及工種的需求，仔細斟酌。

▲ 4天工作制倘實行得當，或可改善員工精神健康，惟應視乎行業及工種的需求，仔細斟酌。（資料圖片）