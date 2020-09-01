為己為港做檢測 杯葛抹黑壞心腸

全民檢測計劃今日正式開展，冀能盡量找出所有隱形病人，但有醫護和政客卻提出一些似是而非理由抹黑，甚至呼籲杯葛計劃。

港府除要迅速澄清各種謠言，更應全力出擊，向市民道出積極參與檢測關乎回復正常民生、經濟和旅遊重啟等重要事情，切勿被別有用心人士利用。

罔顧社會福祉 造謠者居心叵測

截至昨午6時，有55.3萬人預約登記，而141個檢測中心有97個在首日預約額滿。市民反應尚算不錯，但切不能因為疫情緩和而覺得沒迫切性，應踴躍參加。

另外，市民對鼻咽採樣認識不多，故易受一些帶有政治偏見的醫護和政客的不實言論誤導。例如有人謠傳拭子會插入半個頭深處採樣，檢測中心並非在負壓設施下採樣，有易被感染風險。部分醫護更質疑檢測結果有假陰性、假陽性，更可能讓人在得知結果陰性後，會產生假安全感，以為自己沒帶菌便可以到處去。

今次檢測目的是要找出潛伏在社區的隱形病人，盡快切斷傳播鏈。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日便提醒，即使確診數字回落到單位數，在限聚措施放寬下，數字有機會出現反覆，且仍有源頭不明個案，並不等於疫情已受控，呼籲市民勿鬆懈。

盡管今天檢測呈陰性，不等於明天不受到感染，大家不要因此而輕忽檢測的重要性。若在疫情緩和下積極參與，更易找出隱形病人進行隔離治療，爆發源頭減少一個得一個，才有望達到清零效果。

由於不少市民被不實傳言誤導，政府應積極向市民傳遞正確資訊，以免謊言被重複一千遍而變成真理。港府連日不斷澄清謠言，強調不會深度採樣，拭子只深入鼻孔1至2厘米，而採樣是由資深醫護負責，不適感會盡量減至最少，而醫護每次採樣都會更換手套。

若醫護是從公共衞生角度提出合理批評，鞭策政府改善配套措施，減少流程出現紕漏，相信當局及公眾樂於接受。可是部分別有用心醫護卻帶着政治偏見，也有為了保護既有利益，質疑內地檢測設施準確度、專業資格，不斷貶損全民檢測成效。

醫護的責任是提供專業意見，讓市民自行決定是否參與檢測，而不是動輒呼籲抵制杯葛，這完全是罔顧市民福祉，將政治和個人利益凌駕於公共衞生，甚至人命之上，是非常不道德。

愈多市民檢測 利重啟經濟旅遊

當局除要拿出證據駁斥那些壞心腸醫護的謬論，更應傳遞信息，愈多人檢測愈有利重振經濟、重啟旅遊及令民生盡快回復正常。若能藉今次檢測切斷隱形傳播鏈，當局便可早日放寬甚或撤銷限聚設施，加快經濟復甦。愈多人檢測，當局便能掌握更準確的疫情數據，待疫情受控，可跟周邊地區商討恢復通關，建立旅遊氣泡事宜，讓市民可早日重拾外遊樂趣。

為己為人，市民應積極響應，政府要加力推動，醫護就算基於政治理由選擇不去檢測，也不應抹黑。大家同坐一條船，香港疫情若不能早日受控，受苦的始終是市民大眾。

責任編輯：黃鑠安