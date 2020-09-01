幸福物語浪漫滿溢 天晉滙向日葵花燈海

話咁快就步入秋天，係時候賞下花！黛安聽公關姊妹講，將軍澳PopWalk天晉滙即日起有個「Sanrio Characters盛夏幸福物語」主題活動，集合由大家票選最受歡迎嘅AP鴨、布甸狗同Pochacco，仲有好友Keroppi同梳乎蛋等等，現身全港首個以向日葵花海為主題嘅浪漫燈海！

商場露天長廊將化身成向日葵走廊，花海有20米長，去打卡影靚相一流。AP鴨同Keroppi仲會喺「幸運四葉草花園」悉心照料每朵向日葵，活潑好動嘅Pochacco就會揸住「陽光流動花車」登場，載埋梳乎蛋同大派向日葵、四葉草等。商場戶外嘅向日葵花海每晚都會亮起燈效，加埋Sanrio characters主題剪影燈飾同幻彩星星燈海，真係好浪漫。

公關姊妹仲話，想將心愛嘅Sanrio characters帶返屋企都好易，The Point by SHKP會員只要憑指定會員積分，即可換領期間限定精品，例如10,000會員積分可換環保輕食便攜袋、8,000會員積分可換太陽花雨傘收納袋、3,0008員積分可換田園派對手提袋，名額有限，換完即止㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ PopWalk商場戶外向日葵花海每晚都會亮起燈海，打卡一流。

▲ 布甸狗正於「仲夏賞花亭」現身，萌爆表情好可愛。