社交平台近年大行其道，無論個人或商家店舖總喜歡在平台上分享近況及資訊。只要圖文設計或內容能夠吸睛，總能夠讓人給一個Like讚許一下。在現實生活中，原來拇指的讚許動作殊不簡單，當中涉及多個人體系統，要包括肌肉、周邊神經及大腦神經的共同參與才能完成。拇指後伸不得可以因為「後骨間神經綜合症」所致，病徵容易與網球肘肱骨外上髁炎混淆，若誤判會影響康復進度。

關於網球肘，過往這裏曾多次提及。現簡單概括之，其發病與手腕指重複屈伸動作有關，經日積月累後會導致橈側腕伸肌勞損及退化，筋腱發生慢性炎症，患處特徵是很少會有紅腫等局部反應。至於後骨間神經綜合症，其發生原因是橈神經在肘旋後肌分途時受壓所致，或因為重複的旋前旋後動作，或前臂肌肉近手肘處被直接碰擊所致，影響橈神經的運動分支後骨間神經，前臂所支配的肌肉故變得痿軟無力。

一般來說，網球肘遠較骨間神經綜合症多見。前者典型症狀可見腕指握拳無力，或扭毛巾開門等動作會誘發手肘疼痛。後者神經沒有痛覺分支，所以並不會直接產生痛感反應，但患者會表現腕指後伸動作無力，當中尤其手拇指後伸無力，也是我們所提及的「讚許動作」困難。

臨床診斷病症，大多可透過肌力測試，掌握患處的分布而作出診斷。但對於症狀不典型者，則要依靠神經傳導測試，查出神經綫受壓的位置。鑑別診斷要分辨網球肘、橈神經病變，或下頸椎神經根受壓。而在治療方面，針對勞損或挫傷等病因，可作患處局部的物理治療，例如超聲波或拔罐等，消除手肘患處的慢性炎症。此外，亦建議多作手肘及頸部拉筋動作，幫助鬆解神經綫，減緩神經受壓情況。患者亦應平時多作手腕拉筋及肌力鍛練，紓緩肘部軟組織攣縮情況，減輕神經綫所受壓力。

現在社會大眾生活實在不易，每每易有些士氣低落的時候。請不要氣餒，相信自己，嘗試給自己及身邊的人一個讚許，一些支持鼓勵。這樣一個簡單舉動，足以令自己及身邊的人有很不一樣的一天。坐言起行，現在就給你一個Like！

▲ 後骨間神經負責拇指後伸動作