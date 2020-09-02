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TikTok核心技術

副刊版 2020/09/02

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是時候講下TikTok的核心技術，它的出售有新變數（該是押後到美國總統大選後，才定是否出售給外國公司，而非完全不准出售），據文件講，原因正是出於中國限制當中的高科技出口。

TikTok的殺手級科技是甚麼？當中提及那兩大核心技術，包括「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」和「人工智能交互介面技術」，當然也是抖音或母公司字節跳動的王牌技術。

個性化推送這個大家都該知道了，Facebook也有類似的，最簡單形容是根據用家的瀏覽喜好（看過甚麼帖？停留時間較長？和誰互動更多等等），去推送後台覺得你會喜歡的內容。TikTok當然去得更盡，用的是數據挖取加喜好推送，基本上是把全網最熱及該用家最常看的內容推到用家手機上，令你不斷刷，不斷刷下去，不知不覺就花幾小時在上面。

人工智能和人臉識別這一塊較少人講，但也是TikTok和抖音的撒手鐧。玩法好多，但主要都不離開用家和這App之間的人臉互動，當中的秘訣，正是經常講的AI人臉識別。

一點不高深，可理解為如何可在手機上玩各種變臉和互動小遊戲。譬如，把自己的頭像，轉換成老年人或動物，甚至各種哈哈笑等古靈精怪頭像，但當中又看得出有原來本人的臉部特徵。這種種小玩意，看似無聊，但其實在年輕用者間大受歡迎，欲罷不能，因不時都有新的變臉遊戲登場。

另外更有名的，是吹蒲公英遊戲，就是手機畫面上出現一片蒲公英，你伸嘴靠近手機屏去吹它，它就如真的蒲公英一樣，被吹散四處飄。它不是真的感應吹氣，而是辨識到你張開嘴去吹東西的動作表情，亦即系統可記錄、分析用家的臉部特徵及動作，來作出相應的畫面調配，作出有意識的互動。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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