走得「對」比走得「多」更重要

看一個人如何走路，可以看到很多信息。我們的骨架、脊柱排列（Spinal Alignment）和走路姿勢，統統反映當下心理狀態或昔日心理傷痕。例如：一個人的上背部彎曲至拱起，即圓肩寒背，反映他可能有過一種沒人疼愛、缺乏其他人的情感支持、又或抑壓愛的經歷／狀態。中背部位置有問題者，內心或有很多內疚感（常覺自己做得不夠好）。下背部位置有問題者，或曾經歷對物質（如金錢）缺乏的恐懼。這些生理與心理的關係，在傳統主流西方醫學領域裏，或未獲充分肯定，但讀過或接觸過Psychosomatics（身心醫學）的朋友會明白到，一個人外部的生理病徵，其內部心理因素於過程中有重要意義，故會對心理健康與生理狀態的關係抱持較開放態度。

美國心理學家James Laird研究過「大步走」（邁出大步伐、步速輕盈、手臂自然地前後擺動）和「拖步走」（步伐小、肩膀下垂、頭耷耷）不同步態的心理狀態。研究顯示，前者是愉快的，後者的內心則瀰漫着難過情緒。後來，有心理學家問，若我們內在的心理狀況影響外在的生理健康這個方向是成立的，那倒轉（即從改變外在行為去影響內在情緒）又是否可行？

哈佛社會心理學博士Sara Snodgrass，想知道改變走路方式能否影響情緒。她找來一班實驗參與者，A組以大步走，甩動手臂及抬頭挺胸步行三分鐘；B組則聽從指示，拖着步伐小步走，並低頭看腳。結果驗證了行為也影響情緒的假設：大步走的那群實驗參與者，比拖步走的人快樂很多。

新冠疫情持續大半年，個個焗住宅在家，步行是最不需講天份的運動，應該沒有藉口了吧？不想在室外走的，可每日早上聽着愉快音樂來個原地大步走。切記要挺胸收腹、甩動手臂、保持微笑，先把自己脊骨align好，這是很重要的，因骨架筆挺，前面的任脈（主陰）和後面的督脈（主陽）才能通，走得「對」比走得「多」更為重要，然後每天走十數分鐘，氣血運行不在話下，更為當天定下愉快調子。早上時段若能釋放快樂賀爾蒙，就能強化我們的韌力去應對煩瑣事務。