大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作 副刊版 2020/09/02 分享： 雖然肺炎疫情稍為緩和，但始終不能立即鬆懈，還是多留在家中以保安全。9月，PS4將有兩大巨作推出：《隊長小翼新秀崛起》有童年回憶加持；《漫威復仇者聯盟》更正中超級英雄熱。加上現時全球紅爆的《Fall ... 欄名 : 網絡樂 最新專欄文章 更多 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 2020/06/24 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽 2020/05/16 Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽 BBC：疫情下打機可尋回心靈平安 2020/05/05 BBC：疫情下打機可尋回心靈平安 任天堂另類新作 推期間限定兌換券 2020/04/21 任天堂另類新作 推期間限定兌換券 期間限定兌換券 $649買兩款遊戲 2020/04/21 期間限定兌換券 $649買兩款遊戲 疫情 香港 美國 足球 遊戲 AR Marvel Sony Switch 復仇者聯盟 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入