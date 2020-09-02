到花旗參州降火？ Trump只想火上加油

「如果不是我堅持派遣國民警衞隊到基諾沙市（威斯康星州Wisconsin），該市就不存在了。」特朗普在近日，如此褒獎自己對威斯康星的貢獻。基諾沙日前有白人警員向黑人連開7槍導致對方癱瘓，當地爆發反種族暴力示威，有人上街破壞，一些看不過眼的人和他們爆發衝突，再次點燃上半年席捲全美的騷亂。

示威蔓延 特堅持親訪威斯康星

本文見報時，特朗普正到訪該州了解情況。之前威斯康星州州長勸特朗普不要去，以免火上加油，妨礙分歧化解，但侵侵沒有理會。這個當然了，根本他到當地目的並非如白宮所指「協助這個偉大城市療癒與重建」，而是去拉票。

本星期，兩黨總統候選人明顯搶攻搖擺州，特朗普到威斯康星、北卡羅萊納州；拜登會去賓夕法尼亞。整體上，拜登支持率仍稍高，可是亦有民調反映對大選結果有關鍵影響的游離州，拜登優勢有縮小迹象，表現遜於上屆的希拉莉。作為游離搖擺州，特朗普在威斯康星有沒有優勢？

香港人對威斯康星州有何印象？在上環藥材海味街一帶，會有答案，花旗參是也！美國舊稱花旗，據說因為國旗很「花」，人都習慣將美國出產的人參稱作花旗參。威斯康星的馬拉松縣（Marathon County），是花旗參種植區。氣溫、土壤和純淨水質，造就花旗參與眾不同。

據當地縣志記載，早在19世紀已從「神秘」的貿易中獲利，「穿着刺繡袍子的客人，來自遙不可及的國度，他們相信這裏出產的根，對生命有神奇功效。」這種根就是花旗參，那個遙不可及的國度，就是中國。威斯康星和中國的貿易早已有之，而出口人參，是當地重要支柱。後來，有人輸出花旗參種子，到同樣緯度的加拿大、中國東北等種植，種出賣相更佳、價格更低的參，加上假貨愈來愈多，威斯康星參的產業一落千丈，很多人亦失去飯碗。

兩年前，「救星」來了。被特朗普稱作「老友」、「世上最偉大商人」的郭台銘，他的富士康集團在威斯康星動土興建液晶顯示器廠房，涉及投資100億美元。這種「令美國再次偉大」的行徑，實際也在幫侵侵拉白人基層選票。「做戲做全套」，搞開電子、代工iPhone的郭台銘，還多開一家公司「鴻參」生產花旗參，用科技結合人參，口號是「Make American Ginseng Great Again」，同時讓農民有工開。

大選還剩兩個月就舉行，特朗普需要鞏固威斯康星這個搖擺州的票。上屆選舉他拿下的搖擺州當中，有三個與希拉莉得票很接近，今屆不容有失，它們是密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星。這三個州，屬於所謂工業衰退的「鐵銹帶」（Rust Belt）州，本來支持民主黨，在2016年大選集體倒戈，白人藍領選擇支持特朗普求變。今屆對他來說，三個州以威斯康星問題最小，最容易拿下，因為特朗普有做功夫，當地藍領工資增長領跑其他州。

他的如意算盤是，守住所有傾向共和黨的淺紅州和幾個搖擺州，即使民主黨奪回鐵銹帶三州中的密歇根和賓夕法尼亞，特朗普只要拿下威斯康星，就能連任。

佩洛西：一切取決於威斯康星

民主黨全國大會兩星期前落下帷幕，有人說基本乏善可陳；但其實，眾議院議長佩洛西的一句，道出當前形勢的深刻判斷，她說：「一切取決於威斯康星」。身份如此重要的高層，佩洛西宣之於口，一定有理由。由於疫情，兩黨全國代表大會改到網上發表演說，但民主黨的大會仍有會場，就在威斯康星的密爾沃基市，對此州的重視可見一斑。

該州馬凱特大學法學院的民調，亦加劇民主黨人的擔憂，調查顯示在8月，當地選民對「黑人的命也是命」示威活動的支持度，比6月下降13個百分點，其中以共和黨人跌得最多。類似民調印證一種觀點：威斯康星州基諾沙的動盪，會送選票給特朗普。俄勒岡州波特蘭等各州暴力活動，最終可能亦都是。所以，共和黨人近日競選主調，特朗普掛嘴邊的，都是「法治與秩序」。白人選民想恢復社會安寧的願望，不能看輕。

有民調就顯示，包括非裔選民在內的絕大多數人，反對治安被破壞，3成7人認為「法治和秩序」最重要，覺得經濟最重要的，只有27%。

順帶一提，1854年3月20日，共和黨在威斯康星一個名叫里彭（Ripon）的地方成立，但近年選舉民主黨都奪取該州，直至上一屆，他們倒戈將特朗普送入白宮，今天特朗普親身再去，是有原因的。

該州8成半人口是白人，黑人只佔6%，具備支持特朗普的白人勢力底子，越多人不滿騷亂事件，特朗普就越多票。食用花旗參可降火，但特朗普去威斯康星，並不為「降火」，更多的是想火上加油！

▲ 郭台銘在威斯康星州的投資，包括科技結合的花旗參，口號是「Make American Ginseng Great Again」；而最近在威州的反種族暴力示威，隨時會送選票給特朗普。（資料圖片）

▲ 郭台銘在威斯康星州的投資，包括科技結合的花旗參，口號是「Make American Ginseng Great Again」（圖）；而最近在威州的反種族暴力示威，隨時會送選票給特朗普。（資料圖片）