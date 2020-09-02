「取消文化」矛與盾 網絡用戶怎自處？

活在社交網絡普及的時代，大家在發布所感所想時可有想過，若言論與主流意見不一致，有可能會跌入「取消文化」的陷阱？早前外國有作家聯署批評「取消文化」有損言論自由，但另有意見認為「取消文化」能讓人警惕自己的言行。在表達自由及言責自負之間，網絡用戶應如何自處？

言論異於主流 恐遭網民抵制

「取消文化」是指公眾人物或企業作出及發表一些使人反感、冒犯他人的行為和言論後，遭受大批網民群起攻擊，而網民發起行動的目的，是要使其工作機會、商業代言等受到抵制，令他們在網絡的影響力「全被取消」。

對於「取消文化」漸趨流行，英國劍橋大學心理學學者Rob Henderson歸納出數個原因，包括：

1.有研究發現，人們對社會計量地位的在意程度，即他人對自己的尊重和仰慕，相比社經地位更高，而「取消文化」正好讓人透過貶損他人，提升自己的社會計量地位。

2.與他人聯手廣傳其他群體的反面行為，把對方的地位拉低，比做好事更容易提升個人地位。

3.參與者在過程中擁有共同的目標，鞏固參與者之間的社會聯繫。

哈利波特羅琳涉歧視 粉絲割席

近期鬧得最熱烘烘的「取消文化」例子，莫過於《哈利波特》作者J.K. Rowling（羅琳）語帶諷刺表示「有月經的人」應是指稱「女性」。她及後解釋，自己尊重跨性別人士的權益，但若要抹走與生俱來的性別概念，很多相關的議題都會變得沒有意義。

不過，事件未有平息，在社交平台合共擁有逾百萬追蹤者的兩個大型《哈利波特》粉絲網站發表聯合聲明，指J.K. Rowling對於跨性別人士的態度，與小說中提倡包容的信息背道而馳，宣布不會再提供有關她個人網站的連結及發布她的照片。

此外，《紐約時報》早前刊登的一篇評論文章，提及支持出兵，以應對黑人男子George Floyd被警察壓頸致死而引發的示威，惹起輿論炮轟，最終迫使評論版編輯James Bennet辭職。

當某些觀點時會惹起強烈反彈，不難想像部分公眾人物會對自己的言行有所顧忌，為免遭到抨擊。有人覺得這是謹言慎行，但也有人擔心這是自我審查。

7月初，包括J.K. Rowling的約150名作者聯署及發表公開信，指出一連串捍衞種族及公義的示威，雖能喚起社會對平等的關注，但同時削弱大眾公開辯論的空間。信中提及，資訊及思想自由交流，是自由開放社會的核心，但有關空間正日漸收窄，因對相反意見「零容忍」、盲目把道德觀滲入複雜的政策議題的風氣正在蔓延，呼籲大眾面對這種不良風氣時應據理力爭。

當然，事有兩面，黑人穆斯林女作家Sarah Hagi去年底在《時代雜誌》發表文章，認為在社交網絡活躍的年代，被邊緣化的人更容易表達自己的感受，亦正因如此，種族主義、性別歧視、偏激等行為不像以往般猖狂，並認為部分富豪、領袖，或「歷來享有特權而免受公審」的人，因無法適應「取消文化」的趨勢，才把它當成擋箭牌，藉此讓批評聲音失去正當性。

「取消文化」可以是攻擊非主流意見的矛，也可被視為遏制偏激言行的盾，但可肯定的是，「取消文化」已滲透社交網絡。

社交平台立場 壁壘分明引分化

在美國，根據美國皮尤研究中心的一項研究，全國約有22%人口擁有Twitter帳戶，而用戶傾向支持民主派。近年大批保守派支持者認為，他們在Twitter等社交平台發表的言論，時常被批評是仇恨和錯誤，使他們覺得是遏制保守派的手段，加上該派別政治領袖的推薦，使不少保守派支持者退出Twitter，轉用另一平台Parler。

Parler由軟件開發員John Matze於2018年開發，現時約有200萬個用戶。他表示人們已厭倦被「網絡暴民」批判，渴望擁有自由開放的發言平台，而Parler不會審查、編輯、分享或出售用戶的資料，僅會刪走有關色情及暴力內容。

如此看來，如用戶過分沉迷立場壁壘分明的社交平台，不僅把相反意見拒諸門外，亦可能會令社會變得更兩極分化。

尊重多元包容 自由社會核心

回到香港，近年也有知名人士因言論而引起網民抨擊的例子。藝人郭偉亮兩年前為某綜藝節目擔任導師期間，以開玩笑方式詢問參賽者的性取向，便引起大批網民及同志團體不滿，質疑他「恐同」。

說到底，言論自由、多元包容，都是自由社會的核心價值。在社交網絡發展一日千里的世代，網民不論發表自己看法，或是評論別人的意見，都應以尊重為大原則。

▲ 《哈利波特》作者羅琳被指歧視跨性別人士，其粉絲網站發表聯合聲明，宣布不會再提供有關她個人網站的連結及照片。（法新社資料圖片）