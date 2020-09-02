美科網股拆細爆升 港股又如何？

蘋果公司（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）股份拆細周一同日生效，股價同步急漲，帶動兩股市值合共激增1,200多億美元，令拆股效應再成投資市場熱話。珠玉在前，拆股效應是否同適用於新經濟股為主的

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