美科網股拆細爆升 港股又如何？ 評．析．天下版 2020/09/02 分享： 蘋果公司（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）股份拆細周一同日生效，股價同步急漲，帶動兩股市值合共激增1,200多億美元，令拆股效應再成投資市場熱話。珠玉在前，拆股效應是否同適用於新經濟股為主的 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 小米複製美團表現 強勢未見頂？ 2020/09/01 小米複製美團表現 強勢未見頂？ 交易講場 - 美股倘續升 押注特連任成功？ 2020/08/31 美股倘續升 押注特連任成功？ 交易講場 - 科技指數ETF開鑼 機遇風險都要知 2020/08/29 科技指數ETF開鑼 機遇風險都要知 交易講場 - 美資基金撤港 毋須過分解讀 2020/08/28 美資基金撤港 毋須過分解讀 交易講場 - 全球資產荒激化 資金有何出路？ 2020/08/27 全球資產荒激化 資金有何出路？ 金融 美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 騰訊控股（00700） 香港交易所（00388） 藥明生物（02269） 成交 美元 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入