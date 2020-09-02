大腸癌年輕化 及早篩查減風險

漫威電影《黑豹》男演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）早前因大腸癌病逝，終年43歲，反映大腸癌在各地出現年輕化的趨勢。要預防大腸癌，還需由改善個人生活習慣做起。

曾飾演超級英雄「黑豹」的查特域克保斯曼突然傳來因大腸癌病逝的消息，不禁令人惋惜。另外，日本首相安倍晉三近日亦因不堪被潰瘍性大腸炎困擾長達48年，正式宣布辭任日本首相。潰瘍性結腸炎為慢性腸道炎的一種，若持續數年，有機會演變成大腸癌。

酗酒吸煙癡肥 增大腸癌風險

大腸癌近年有年輕化趨勢，據美國癌症協會（American Cancer Society）表示，20至39歲成年人新確診大腸癌的數字由80年代至2013年間，每年增加約1%至2%。此外，這年齡層的人士患直腸癌的數字每年更上升3%，即現時確診大腸直腸癌的人士中，五分一是20至54歲人士。

年輕人為何愈趨容易患大腸癌？美國腫瘤科醫生Patricio Polanco表示，50歲以下確診人士中，約3%至5%是因基因遺傳問題，更與低纖維、高動物蛋白質的飲食方式有關。此外，酗酒、吸煙、癡肥等皆與大腸癌有關。

在美國，黑人因較難獲取醫療資源、缺乏保險、乃至社會系統性的歧視，較一般人容易患大腸癌。

及早診斷 9成患者可存活逾5年

對抗大腸癌的方法是及早發現，若能及早診斷，則多達9成患者可存活至少5年，但假如較遲才發現，則僅約14%人士可以如此。美國癌症協會前年已呼籲當地政府將大腸癌篩查年齡由50歲降至45歲，澳洲大腸癌協會Bowel Cancer Australia上月亦提出類似建議，應對當地大腸癌年輕化的趨勢。

據本港衞生署表示，大腸癌是本港最常見的癌症，單是在2017年，大腸癌已佔癌症新症總數17%，男女患者比例約1.4：1。大腸癌是本港第二致命癌症，在前年導致2,314人死亡，佔癌症死亡總數的15.9%。

大腸癌在本港整體上更呈年輕化迹象，中大前年公布一項研究顯示，55歲或以上結腸癌患者按年減少1.3%，但55歲以下患者人數卻增加1.7%，55歲以下的直腸癌患者人數更按年增3.5%。學者表示，肥胖問題在發達國家及年輕人口當中愈發嚴重，由於肥胖可引致腸道微生物群轉變，所以估計這與年輕人患大腸癌上升有關。

留意徵狀 少吃紅肉加工肉類

港府時下已有為年滿50至75歲的本港居民提供大腸癌篩查計劃，及早預防問題惡化。市民平時宜留意自己有否大腸癌的徵狀，例如大便帶血、腹部持續不適等（詳見表），更應注意均衡飲食、多吃高纖維食物及減少進食紅肉和加工肉類。

大腸癌是目前較能透過日常生活習慣預防的癌症，市民除培養健康飲食及運動習慣，更應在平時多加注意有否徵狀，及早向醫生查詢。

▲ 電影《黑豹》男主角查特域克保斯曼上周不敵大腸癌病逝，終年43歲，令人惋惜。（路透社資料圖片）