FBI憂智能門鐘 洩露警執法情況 行政人員版 2020/09/02 分享： 亞馬遜Amazon Ring、Google Nest Hello等智能門鐘，常用於視像監察，惟美國聯邦調查局（FBI）於一份文件中警告，這類產品可用於協助屋主收集錄像，觀看警方行動，成為調查的新挑戰。 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Xbox Series X手掣 俄預售定價465元 今日 Xbox Series X手掣 俄預售定價465元 YouTube測試App 擬增畫中畫模式 2020/09/01 YouTube測試App 擬增畫中畫模式 fb嚴打買Like造假 控告服務供應商 2020/09/01 fb嚴打買Like造假 控告服務供應商 Spotify撑音樂界 擬推虛擬活動售票功能 2020/08/31 Spotify撑音樂界 擬推虛擬活動售票功能 Apple Music親子歌單 收聽時間4周增逾倍 2020/08/31 Apple Music親子歌單 收聽時間4周增逾倍 美國 Google 鏡頭 Amazon 智能家居 FBI 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入