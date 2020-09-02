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FBI憂智能門鐘 洩露警執法情況

行政人員版 2020/09/02

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亞馬遜Amazon Ring、Google Nest Hello等智能門鐘，常用於視像監察，惟美國聯邦調查局（FBI）於一份文件中警告，這類產品可用於協助屋主收集錄像，觀看警方行動，成為調查的新挑戰。

...

欄名 : 科技新知

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