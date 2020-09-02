便捷安全檢測莫遲 建機制更有力抗疫

全民檢測昨在全港開展，有一個好開始。141個檢測中心運作暢順，市民對採樣體驗感覺良好，有助鼓勵更多人參與。今次檢測是為未來可能出現的第四波疫情作預演，讓市民習慣採樣流程，當局在計劃結束後更應汲取經驗，建立恒常機制，為高風險群組定期檢測，更有力防疫情再肆虐，才能確保經濟可正常運作。

專家示範採樣 市民親體驗好評

截至昨晚8時，已有約12.6萬人接受檢測，預約出席率逾90%。迄今有67.4萬人預約登記，因應32間中心預約額滿，當局決定自明天起額外增加各中心的預約名額，至於全民檢測時間會否延長，則視乎市民需求再決定。

普及社區檢測開局理想，兩大政府顧問醫生梁卓偉和許樹昌親自互相採樣，並將整個過程拍成短片，為市民提供正確而專業的採樣資訊，不再被坊間的謠言誤導。同時，市民透過親身參與，由進入中心登記、核實身份、領取採樣瓶，到完成採樣整個流程可短至僅約7分鐘，不但感受到安排妥善、便民快捷好處，更親身體驗到採樣是簡單而安全。

事實勝於雄辯，市民親身體驗有助消除一些人的疑慮，令原先受謠言影響對檢測猶豫的人可放心參與，這解釋為何有8,000人在沒預約下到場檢測，想盡快買個心安。不過，昨天仍有一些別有用心的政客「踩場」，指檢測中心的隔離措施不足，沒有隔板將採樣櫃枱分開，倘若市民在採樣時打噴嚏，增加醫護和周邊市民感染風險，呼籲市民杯葛檢測。事實上，當局規定倘若有人打噴嚏或嘔吐，會即時進行清潔，採樣人員會更換防護裝備。

全民檢測不但要找出隱形病人，切斷第三波疫情的傳播鏈，更是為應對下一波疫情作好準備。透過今次檢測，讓市民對採樣有正確認識，日後再爆疫時，便可透過加強追蹤和啟動大規模檢測來應對，不用動輒實施限聚令和停業令，重創經濟。

今次檢測是在中央大力支援和港府積極動員下進行，愈多人響應愈好，若全港市民齊齊參與，更能測試到港府的檢測能力和承受力，還讓當局掌握最精準的疫情數據，有助將來疫情受控後，與周邊地區商討恢復通關旅遊事宜。

汲經驗掌數據 高危族恒常檢測

汲取今次檢測經驗，港府應建立一套恒常機制，定期為一些高風險群組做檢測，尤其是經常與民眾接觸的服務行業從業員，如食肆、零售、公共交通工具司機、街市攤販等，既可及早找出染疫者，並進行隔離治療，亦讓市民安心光顧，才能令經濟在疫下保持正常運作。

全民檢測邁出第一步，並起了良好示範作用，大家勿再猶豫，應踴躍參與，齊為經濟重啟和社會早日復常出一分力，並更有力防疫情再肆虐。

責任編輯：李青