我沒有寫錯，你們也沒有看錯，現在即使經濟低迷，5至7月的失業率達到6.1%，第二季本地生產總值下跌9.0%，都是10多年來最差的水平，但我仍然認為這是創業的好時機。

首先，我認為任何時間都是創業的時機，因為創業的「why」比「when」更加重要，當甚麼時候能解答自己的「why」，那就是創業的好時機。因為任何時候，都會有人跟你說創業環境不理想，你也可能有很多藉口，跌入「春天不是讀書天，夏日炎炎正好眠……」的陷阱，結果只是空談理想，從來沒有付諸行動。

現在創業，比起市場競爭者，也的確有一些優勢。以我們廣告業為例，我們最大的成本是人工和租金，現在這兩方面的成本都明顯地下降，但現有經營者並不能盡享這些成本的下降。例如我們集團聘用的員工數目和去年同期便相若，工資成本也維持在差不多的水平，而且因為租約所限，我們每個月還是要交幾十萬租金，雖然辦公室很多時都空無一人。

現在創業的話，你可以輕裝上陣，不用聘請固定的員工。找到工作後，也不愁找不到freelancer幫手。不一定要租寫字樓，反正現在很多人都在家工作。

如果真的要租寫字樓，現在的租金也回落了不少，比我們一早簽訂的租約好得多。這些成本優勢都能轉化成競爭優勢。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》