及早規劃子女海外升學路徑 環球銀行服務沿路護航

結婚、置業、組織家庭是人生中的重要階段，尤其當家庭降臨了新生命，父母就要為子女的未來教育與生活打點張羅，要順利及美滿地迎接每個階段，就需要及早做好全面的家庭財務計劃。

全面的家庭財務計劃需具備靈活性，包含多項元素如儲蓄、財富增值、保險保障等，有子女的家庭更要準備子女將來的教育及生活費用。根據早前滙豐公佈的一項有關消費者情緒及市場展望研究*結果顯示，29%父母預計在2020年用於子女教育上的開銷將佔家庭開支最重要的一部分。因此，家長宜盡早規劃子女的升學路徑，未雨綢繆為子女的教育開支做好儲備。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹認為，家長可能需要支援子女長達15年的教育開銷，而財富增長是需要時間實踐，及早在子女年幼時就開始規劃子女教育經費，就有更充裕時間與空間去管理風險及制定策略，尤其近年的社會及經濟變化較以往為大，對未來的不確定性亦明顯增多，及早規劃有助風險管理，更靈活應對各種突如其來的變化，讓理財方案能夠提供穩定的回報，自然更容易達成目標。

*消費者情緒及市場展望研究 (Ipsos)

與客戶經理制定創富與保障方案 為子女海外升學作準備

要達到完善及全面的家庭財務計劃，以滿足家庭及子女升學的財政預算，滙豐卓越理財具備各種所需配套及服務，全方位照顧客戶所需。許長虹說：「在客戶計劃子女升學開支及子女即將到海外升學的兩個階段，我們皆有一系列合適的產品及服務幫助客戶。在客戶計劃之初，滙豐卓越理財的專屬客戶經理會細心了解客戶的財務狀況及目標，再透過『財務狀況檢查』及財富管理專家團隊的分析，為客戶度身制定創富與保障方案，並因應客戶最新財務狀況及環球市況，助客戶定期審視現有投資策略及進一步優化策略，以平衡升學資金儲備、財務風險與回報。」

▲ 及早培養子女正確理財習慣，有助他們日後海外升學時的開支管理。

此外，滙豐卓越理財客戶可透過最新引進的投資分析工具「滙財智富服務」作個人化的投資分析，再按自己可承受的風險與回報目標，為其持有的單位信託基金投資組合進行壓力測試，調整合適策略，從而控制風險並提升潛在回報，更有效達成儲備教育基金的目標，為子女海外升學計劃做好準備。

許長虹認為除了家長需要做好財富管理，小朋友亦應從小培養正確的理財觀念。因此，滙豐卓越理財亦提供為18歲以下子女而設的「成才組合」，讓子女踏出獨立理財的第一步，其專有的提款卡亦可讓子女於全球滙豐自動櫃員機提款。

夥拍海外教育顧問支援客戶

到了第二階段，即子女即將到海外升學，滙豐卓越理財夥拍如英識教育、琥珀教育、Arch Education等不同海外升學教育顧問，除了可享有獨家優惠外，亦會不時參與他們舉辦的升學講座，為家長提供專業教育顧問作升學分析，包括選校諮詢、入學申請、及出發前須知等，讓家長不論是財務管理或籌劃子女海外升學計劃，都可從容掌握。

子女在出發前及到埗後都有各種理財需要，滙豐卓越理財亦備有一系列環球銀行服務作出支援。客戶可預先為子女於香港開立海外戶口及申領提款卡（開戶申請由當地銀行批核），以方便繳交需預先支付的費用，到埗後子女亦可立即享用當地銀行服務。如子女在外地遇上突發事況急需現金，客戶亦可透過「滙豐環球轉賬」即時轉賬至子女的海外戶口，費用全免。子女即使身處外地也獲得充足支援，父母也更安心。

保險服務多添保障

部份國家會要求留學生購買醫療保險或當地國民保健服務，但這些只屬基本保障，內容未必合符家長期望，也未必提供到即時支援。家長可考慮為他們額外購買合適的保險產品。滙豐保險最新推出的滙豐自願醫保靈活計劃，涵蓋全球不同地域的選項，計劃包括全額支付住院及手術費用而不設細項賠償限額；免找數出院安排減少前期的自付費用，為身處海外的子女提供多一份保障。

滙豐開拓數碼化領域

作為百年老字號，滙豐是全球最大的銀行及金融服務機構之一，累積了豐富的財富管理經驗，擁有龐大的國際網絡，業務網絡遍及歐洲、亞洲、中東及非洲、北美與拉丁美洲，覆蓋全球 64 個國家和地區。許長虹表示，為了更方便家長和學生，滙豐積極開拓數碼化領域，讓客戶足不出戶都可透過網上或手機平台，輕鬆開立指定地區的海外戶口。

如有興趣開立滙豐卓越理財戶口，全新滙豐客戶可隨時透過滙豐手機應用程式HSBC HK App於10分鐘內輕鬆開立戶口，而現有客戶也可透過網上立即升級至滙豐卓越理財戶口，享用更多升級理財服務。

（特約）

