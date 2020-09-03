癌母照顧輕度智障自閉兒18年 盡心教導力證：自閉不是垃圾

俗言有云：為母則強，絕對有道理。70後港媽許美霞（Pauline），從前是位銀行管理層，32歲誕下獨生兒瑋瑋，兒子只有3個月大時她確診末期子宮頸癌，心情由天堂跌進地獄，及後瑋瑋1歲時被診斷為輕度智障的自閉孩子，Pauline在雙重打擊下天天以淚洗臉，但抹乾眼淚後選擇堅強面對，從此貼身照顧及教養兒子。至今兒子已踏入18歲，具備自理及基本的溝通能力，Pauline說：「只要有合適的教育方法，可增強他們的認知和表達能力，自閉並不是垃圾。」

Pauline跟瑋瑋感情十分要好，筆者在訪問中便見到兒子不時主動拖着媽媽，Pauline也不時向兒子報以微笑，18年的母子情盡在不言中。但溫馨的背後，就藏着這位堅強媽媽的不一樣故事。Pauline原本是銀行管理層，跟丈夫於1997年結婚，3年後懷孕準備迎接千禧BB，可惜最終小產。「我跟先生都很傷心，當時我已30歲，不想做高齡產婦，於是辭職在家養好身體，希望能早點懷孕。」大約1年後Pauline再度懷孕，在2002年更一索得男誕下瑋瑋。

可惜當瑋瑋3個月大時，Pauline發現身體不適，被診斷患上末期子宮頸癌。「醫生估計我只有1年命，我喊得好厲害，當時我不想離開瑋瑋，雖然當年碰正沙士，我層樓已變成負資產，但仍決定賣樓醫病，因我要保住條命。」在治療期間，Pauline每次到醫院覆診必會帶着瑋瑋。「有個醫生見到瑋瑋，懷疑他有點問題，叫我要帶他到健康院檢查。」

心痛兒子被長輩歧視

Pauline也開始發覺兒子跟其他小朋友有點不同。「他只是食及瞓，十分寧靜，對外界一切都沒有反應，甚至聽到聲音都不理會。」由於沙士時期，很多家長怕受感染紛紛取消健康院的覆診期，於是瑋瑋可以很快見醫生，更於1歲被診斷為自閉症及輕度智障。

她當時不知甚麼是自閉症，只是因醫生判斷瑋瑋是傷殘，感到十分震驚。「試問那個母親可以接受自己小朋友是傷殘呢？我當然不能接受，更不停跟老公鬧交，雙方關係跌到谷底，最後更要見社工。」最令Pauline痛心的，竟然還遭親戚的白眼。「有次與親戚飯敍，有一個長輩竟然當眾叫瑋瑋做傻仔，我好嬲大聲回應她：『他不是傻，只是自閉』，我覺得要保護個仔，因為他是無辜。」

自閉患者用眼睛學習

為人母親當然要為子女遮風擋雨，性格堅強的Pauline決定把悲傷化成動力，積極為瑋瑋進行訓練，由於沒有經驗，起初面對不少困難，包括瑋瑋常在街上大叫大跳，甚至在不知情下騷擾路人等等。

直至有一天，Pauline跟瑋瑋經過一個地盤，便給她發現一件事。「當時地盤正在打樁，發出很大的聲音，瑋瑋聽到瘋癲的大叫，完全失控。第二日再經過地盤，他又再尖叫，我便帶他看打樁情況，讓他知道是甚麼東西發出聲音，他當時很安靜望着打樁機。」Pauline便領悟出一個道理。「自閉症患者腦部發展有障礙，沒有自學能力，每件事都要旁人去教導及協助。他們是用眼睛學習，像拍出來的照片，影像永記及不易改變，固執的行為也因此而出現。所以教自閉症小朋友，最好用上畫面，如實景圖畫或相片表達，不斷重複解釋，他們會較易明白，亦可解開心中的疑惑，感到有安全感。」

學跳社交舞表現出眾

另外，不少人覺得自閉人士脾氣大，Pauline說主要因他們遇到困難，自己解決不到，於是便很容易𤷪𤺧，家長就要細心觀察及協助。「小時候瑋瑋剪髮後便會周街除衫，我以為他鬧情緒，後來了解才發現他頸後有很多髮碎，感覺很不舒服，於是從此我帶定後備衫，剪髮後便更換，現在他在髮型屋的情緒很穩定。」

得到Pauline的悉心教導，今個月踏入18歲的瑋瑋，剛升上特殊學校中六，數學成績不錯，更十分喜愛學習新事物，記性亦甚佳。「我一直都想學社交舞，需要一個男舞伴，但我老公要返工沒有時間，我便找瑋瑋做舞伴。跳舞老師大讚瑋瑋跟得很好，很少跳錯舞步，反而老師就話我經常跳錯。」

對於即將成年的瑋瑋，Pauline自言沒對他有特別期望，只希望可以保護自己。「有次瑋瑋乘地鐵，身上掛有八達通卡及手機，有個男人忽然向瑋瑋借電話，我便立即上前為他解圍，相信這個人是想搶電話。」

另外，她也希望瑋瑋能有效掌握生活技巧，「有天我走入廚房，發覺牆上有血迹，原來瑋瑋流鼻血，他不懂處理便把血抹在牆上，於是我教他下次出現這情況應如何做，他也終於明白。」

作者：招美寶

責任編輯：李越樺

▲ Pauline直言照顧瑋瑋花了很多心機，但多年間見到他不停進步，覺得辛苦也是值得的。（黃建輝攝）

▲ 問到Pauline照顧瑋瑋的辛酸史，她說由於自閉症患者的外形跟普通人一樣，故在街上出現怪異行為，旁人對他們的包容也較低，家長便經常面對不少白眼。（黃建輝攝）

▲ 問到Pauline照顧瑋瑋的辛酸史，她說由於自閉症患者的外形跟普通人一樣，故在街上出現怪異行為，旁人對他們的包容也較低，家長便經常面對不少白眼。（黃建輝攝）

▲ 瑋瑋今年升讀中六，平日放學回家便自助自覺做功課，疫情期間停課，他也不時溫書，十分勤力。（黃建輝攝）

▲ Pauline會讓瑋瑋分擔家務，他最愛吸塵打掃，更可做到一塵不染。（黃建輝攝）

▲ 小時候的瑋瑋樣子相當可愛，更十分愛錫媽媽。（被訪者提供）

▲ 為了開闊瑋瑋的眼界，Pauline從小便經常帶他到不同地方參觀，也到過消防局。（被訪者提供）