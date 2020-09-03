超級英雄《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）死訊震驚全球，噩耗背後，大家可能問：為何健碩如豹的英雄，竟會這麼年輕便死於癌魔手上？事實上，這問題並不太重要，反而是要問他曾如何活着？

Boseman出生於中產家庭，二十四歲大學畢業後，只當小角色和戲劇導師，惟到二○一三年飾演非裔棒球手Jackie Robinson，才一舉成名，那時他三十七歲，開始一帆風順，可惜兩年後便確診患上三期大腸癌。

要知道，三期腸癌並非等閒事，腫瘤已穿破腸壁，並擴散至附近淋巴腺，病者必須接受手術把約半條大腸切除（Hemicolectomy），為減少復發，便要再接受四至六個月化療，其中定包括Oxaliplatin，此藥有神經毒性，可引致手足麻痛，因此，他所經歷的，絕非易事。

比神奇女俠更神奇的，是他在患癌後，才晉身世界級明星行列，先是在《美國隊長3：英雄內戰》當配角，再在二○一八年憑《黑豹》成為世上首位非裔億萬票房演員。要知道，拍攝這類影片並非易事，單是黑豹那套裝束已令人熱得要命，再要長期保持那健美身材，對患癌病人來說，這是難以想像的艱巨。

病者面對死亡時，定必問生存何價？患癌後仍不停步、繼續付出最大努力爭取成就的，絕不會是為金錢，因金錢在生命結束時無半點價值，他的成功為美國非裔市民爭取光榮和平等，證明不同膚色人種也能當上全球英雄。

在死亡陰影下閃耀出人生光彩，這正是真英雄。