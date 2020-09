無數品牌都犯過「用他人之傷痛去宣傳自己」之低級和低俗錯誤:美國電訊品牌AT&T拿「九一一」抽水、時裝品牌Kenneth Cole抽埃及「阿拉伯之春」的水、泰國KFC抽印尼八點五級地震之水、Madonna抽David Bowie逝世之水……全皆無好收場、統統給網民罵到要刪帖兼道歉。

但人類總是重複犯同樣錯誤。上周五《黑豹》男主角Chadwick Boseman因結腸癌併發症逝世,終年四十三歲。這樣年輕就走了,再看他這幾年那些身患絕症、仍積極探訪癌症兒童的照片,令人深感惋惜。就在翌日,有保險男在其社交平台轉發Boseman逝世消息,並寫下要及早買保險的信息。幾句說話,不是悼念,而是宣傳,此舉令網民大罵發死人財。但當事人似乎不明自己行為有何不妥,再用今年年頭因為直升機意外去世的籃球明星Kobe Bryant做宣傳,繼續抽水。作為一個專業的保險從業員,絕不會以輕佻和涼薄看待別人的死亡,這是對人的基本尊重。

營銷規則101:別把自己的利益建基於人家的悲慘事上,即使未修過營銷或未讀過以上「抽錯水」的品牌例子,只用common sense(常理)或用人最基本的human decency(個人在社會應有的最基本情操)也理應能判斷。但現世代往往會有極端例子,去到常理、情操和底綫都已不是必然之情況,甚至跟一個人的學歷、畢業學府和衣着毫無關係。

跟無底綫之人再講底綫,全屬嘥氣,但我仍深信,在我們的社會,有品之人多過無品之人。很喜歡這一句說話:「Remember to be human when the bad comes along」,如何看待別人的苦難,顯示一個人的品格和修養。Chadwick Boseman在自己不幸患上癌症之時,仍積極為癌症小朋友打氣,戲內做英雄很容易,戲外是真英雄才是難得。Chadwick Boseman跟無品抽水者,兩種質地、兩種人格。