無數品牌都犯過「用他人之傷痛去宣傳自己」之低級和低俗錯誤：美國電訊品牌AT&T拿「九一一」抽水、時裝品牌Kenneth Cole抽埃及「阿拉伯之春」的水、泰國KFC抽印尼八點五級地震之水、Madonna抽David Bowie逝世之水……全皆無好收場、統統給網民罵到要刪帖兼道歉。

但人類總是重複犯同樣錯誤。上周五《黑豹》男主角Chadwick Boseman因結腸癌併發症逝世，終年四十三歲。這樣年輕就走了，再看他這幾年那些身患絕症、仍積極探訪癌症兒童的照片，令人深感惋惜。就在翌日，有保險男在其社交平台轉發Boseman逝世消息，並寫下要及早買保險的信息。幾句說話，不是悼念，而是宣傳，此舉令網民大罵發死人財。但當事人似乎不明自己行為有何不妥，再用今年年頭因為直升機意外去世的籃球明星Kobe Bryant做宣傳，繼續抽水。作為一個專業的保險從業員，絕不會以輕佻和涼薄看待別人的死亡，這是對人的基本尊重。

營銷規則101：別把自己的利益建基於人家的悲慘事上，即使未修過營銷或未讀過以上「抽錯水」的品牌例子，只用common sense（常理）或用人最基本的human decency（個人在社會應有的最基本情操）也理應能判斷。但現世代往往會有極端例子，去到常理、情操和底綫都已不是必然之情況，甚至跟一個人的學歷、畢業學府和衣着毫無關係。

跟無底綫之人再講底綫，全屬嘥氣，但我仍深信，在我們的社會，有品之人多過無品之人。很喜歡這一句說話：「Remember to be human when the bad comes along」，如何看待別人的苦難，顯示一個人的品格和修養。Chadwick Boseman在自己不幸患上癌症之時，仍積極為癌症小朋友打氣，戲內做英雄很容易，戲外是真英雄才是難得。Chadwick Boseman跟無品抽水者，兩種質地、兩種人格。