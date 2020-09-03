大選關鍵州 威斯康星農民把Trump foul？

本欄昨天提到特朗普到訪威斯康星州，意不在慰問騷亂後的民眾，而是拉票。威斯康星選民上屆大選捨棄民主黨，倒戈將特朗普送入白宮，今屆大選仍然是關鍵州。共和黨相信拿下此州，特朗普很大機會再住白宮4年。不過這州相當搖擺，上屆特朗普只以不到2.3萬張選票僅勝希拉莉，今屆最新民調顯示，拜登支持率領先5至9個百分點，特朗普可否重現上屆民調輸、投票贏呢？

過去4年任期，特朗普政府為該州做了些實事，例如引入投資及工作崗位，但亦做了些事破壞選民對他的期望，尤其是他的票源——農民。

特對華打貿易戰 花旗參滯銷積壓

威斯康星州在美國中北部，人口逾580萬，農業人口10多萬。馬拉松縣是該州面積最大的縣，農業就業人口1萬多，我昨天亦提到那裏出產的花旗參品質上乘。現時，威斯康星每年出口人工種植花旗參40多萬公斤，歸宿大部分是中國，另外不少野生參經香港轉入內地，零售價平均每公斤逾1萬美元。馬拉松縣花旗參年產量，佔全國總產量9成幾。

過去一年多，由於特朗普向中國發動貿易戰，人參輸華關稅大幅提高，加上新冠疫情，中國與外國買家、遊客消失，去年產的人參尚有一半積壓倉庫，資金周轉出問題，還不起農業貸款。政府有為農民提供補貼，但只及生產成本1成，沒太大幫助。農戶指特朗普政府正摧毁美國花旗參業，當地種植戶不得不改種其他作物，一些人另覓生活出路。除了花旗參，威州還有另一種特產。

提起頂級芝士，不少人想到瑞士。其實威斯康星芝士在全美以至世界都有名氣，分級精細專門，被譽為美國乳品之都，每年出產百多萬噸芝士。該州出產的牛奶9成用來造芝士，如果把威斯康星當作一個國家，它是世界第四大芝士生產國。威州現有近8,000個奶牛場，只是10年前的一半，因為做不住。2008年金融危機，兩年後政府推出增產計劃救市，但產量上升卻導致牛奶價格一直下跌，過去10年全州約一半奶牛場倒閉，三分二農村縣人口減少，導致勞動力萎縮，就業崗位減少。

這幾年，該州小型家庭牧場破產率居全美之首，小型牧場沒有了，併入大型牧場，現又威脅到中型牧場。

這些農民覺得民主黨奧巴馬政府沒有採取措施幫他們，不再抱有幻想，於是4年前倒戈，讓一個照顧基層白人的人入主白宮希望有作為。怎料，等來的是2018年初，侵侵發動貿易戰，引發墨西哥、加拿大、中國等，對美國乳製品實施懲罰措施。威斯康星芝士最大進口國墨西哥，向奶農徵收25%關稅，加拿大更中斷美國奶製品進口。威斯康星奶農不單出口產品驟降，其他州例如密歇根的牛奶，同樣因不能出口，湧入威斯康星的奶類加工廠，價格更便宜，令威州奶農產品銷路更差。

補助流向大牧場 奶農被迫倒牛奶

特朗普政府撥了百多億美元補助農民，但大部分錢流向了大牧場。新冠疫情帶來更大影響，學校和餐館關門，牛奶和芝士賣不出，奶價跌3成。奶已出產，儲存更花錢，奶農被迫倒掉牛奶。當飢餓的人在食品銀行排隊時，一個農場已經倒掉2,000噸奶。威斯康星奶農辛苦養活家庭，為社區創造財富，但都未獲兩黨認真看待。一個忽視他們，另一個利用他們。

在特朗普之前，威斯康星州自1984年以來就沒有共和黨總統候選人贏過。2008年起，當地經濟衰退農民生活困苦，8年後益了特朗普。人們經常說，侵侵的票源主要是基層白人藍領和農民，化成數字是多少？上屆，特朗普贏取了全國6成多農民選票。今次，威斯康星農村票同樣重要。正如我講過，2016年大選，他因為在傳統工業衰退的「鐵銹帶」3州翻盤贏了希拉莉，當上總統。今年，他可能輸掉3州當中的兩個，密歇根和賓夕法尼亞州，但仍可透過守住威斯康星，贏得連任。

上屆他抓住了威斯康星農民不滿奧巴馬的情緒，在該州險勝希拉莉，靠的不是城市票，是那些每區票數不足千票的小農村。他當選總統以來，在威州9場競選中，共和黨只贏了一場。2018年中期選舉，民主黨人更當上該州州長及其他官職。

特朗普今次似乎不可能在該州勝出，除非他繼續得到農民的支持，還要是頗大的支持。當想到威斯康星花旗參農民和奶牛農民近年的遭遇，特朗普會否被foul出局呢？相信他在威州期間喝起牛奶，或花旗參茶時，都會心煩。

▲ 特朗普到訪威斯康星州（圖），意不在慰問騷亂後的民眾，而是拉票；但在他對中國發動貿易戰及疫情影響下，威州的花旗參及牛奶芝士滯銷，參農和奶農怨氣沖天，他能否奪下這個搖擺州，確是充滿變數。（資料圖片）

▲ 特朗普到訪威斯康星州，意不在慰問騷亂後的民眾，而是拉票；但在他對中國發動貿易戰及疫情影響下，威州的花旗參（圖）及牛奶芝士滯銷，參農和奶農怨氣沖天，他能否奪下這個搖擺州，確是充滿變數。（資料圖片）

▲ 特朗普到訪威斯康星州，意不在慰問騷亂後的民眾，而是拉票；但在他對中國發動貿易戰及疫情影響下，威州的花旗參及牛奶芝士（圖）滯銷，參農和奶農怨氣沖天，他能否奪下這個搖擺州，確是充滿變數。（資料圖片）