疫下8號風球 是否仍需在家工作？

颱風「海高斯」較早前吹襲香港，於8月19日凌晨1時許，香港天文台發出九號烈風或暴風增強信號，當「海高斯」在珠海登錄後，暴烈的風勢開始減弱，於是天文台於翌日7時許，改掛8號東南烈風或暴風信號，到11時許，改發3號強風信號。不過，在早上7時至11時之間，筆者看到網絡上有不少人熱議，討論「我是否需要在家繼續工作」？為甚麼眾人有此疑團？

工作與否 僱主僱員存分歧

進一步討論前，且看今年初，新冠病毒肺炎疫情爆發，至今未息。其間，為了減少市民群聚和近距離接觸，避免病毒進一步大規模擴散，故政府實施多輪公務員「在家工作」措施，並籲請私人機構的僱主也仿效，讓員工留在家中工作。這項為「避災」而實行的臨時措施，一時之間，令很多香港人便留在家中工作。這項臨時僱傭工作安排，一直沒有露出甚麼僱傭關係衝突、或僱傭合約安排（Contractual arrangements）上的爭議問題。直至颱風「海高斯」吹襲香港，不少人在網絡上提問：颱風襲港期間，「我是否需要在家工作」？這個提問，其實觸及一個不容忽視的潛在勞資工作安排問題，很值得探討。

過去，每當天文台掛起8號或以上級別風球時，為了人身安全，政府所有服務暫停（關鍵部門除外，如消防，治安等），所有公共交通工具服務亦告停頓服務，在私人機構工作的員工，除個別特別工種工作外，同樣不會上班工作。所以，不少打工仔於高掛8號風球所得到的「公餘」歇息時段，都留在家中，直至天文台改懸3號風球或以下，才回公司工作。這項不成文的勞工安排，一直沿用至今。

然而，在當前的「在家工作」情景下，於8號風球期間，僱員是否仍然需要在家繼續工作？

僱主方認為，員工「應該繼續在家工作」，期望又是否合理？這個問題既有趣，卻內藏了一些很值得討論的問題。

有論者認為，如今大家都習慣「在家工作」，實踐了一段時間，所以，在這個情景下，僱員緊守工作崗位，在家繼續工作，實不該推辭。不過，這個觀點與意見的確值得參詳。因為按照過往的不成文工作安排，僱員留在家中，是毋須工作的，起碼社會的共識是如此。

況且，僱員在家工作，不少家庭場所並沒有足夠的設施、工作條件和其他設施配合，往往令員工無法在家有效率地完成工作任務。

僅臨時安排 家庭非工作場所

因為畢竟「家庭場所」與「工作場所」有所分別；「家庭生活」與「工作生活」亦有明顯的差別。若強行把兩者「混淆」起來，無論在勞動工人的生活上、勞資關係上，以至「僱傭合同」的合約制度安排上，都會把原來「家庭場所」與「工作場所」分離、「家庭生活」與「工作生活」分割的界綫打破，由此產生甚麼後果，顯然是一個不該忽視的嚴肅問題。甚至可以說，一旦界綫打破，後果影響十分深遠。

若僱主覺得如今「在家工作」的安排措施已實行了一段時間，員工也有實踐的「習慣」，因而要求員工在8號風球下需要繼續在家工作。先不說這個期望是否合理，但內裏牽涉一個根本性問題——「家庭場所」在法理上，是否可以成為一個「工作場所」呢？

看深一層，在疫情下，防止病毒在群體間感染蔓延，並以僱員人身安全為考慮，僱主要求員工在家工作，員工加以配合，把家庭場所暫時變為工作場所，本無可非議，基於外部的疫情限制、企業內部僱傭雙方的「互讓互諒」，彼此通過和諧的僱傭關係，使疫情不影響公司的運作，企業據此也能夠保持生產力，員工得到工資，無疑是一個理性的安排。但必須要明白，此舉只是一個臨時性安排。如果疫情一旦紓緩，社會的期望依然是冀員工重新上班，回到公司的工作場所完成工作任務。

工作「內嵌」生活 無法理依據

若僱主認為，「在家工作」如今得到普遍實踐，因而無論在甚麼情景下，員工都該在家繼續工作，這個「期望」委實「可圈可點」。因為，員工的家居——無論是自置物業或租用物業，是否「合適」改為工作場所是問題之一；其次，僱主把工作「內嵌」到員工的家居場所和員工原本與工作生活劃清界綫的家庭生活中，這項僱傭工作安排有沒有充分的法理支持，相信目前沒有任何法例可以提供答案。如果一個僱傭工作安排沒有法理依據，由此引起的法律糾紛，不僅破壞僱傭雙方的和諧關係，一旦「制度化」，甚至以「不成文」的方式來強行落實，勢必為僱員的生活帶來「巨變」。事實上，按照勞工處的指引，僱主不宜「一刀切」用單一的方式，要求員工完成同樣的工作任務，而須給予僱員一些選擇彈性。

在目前疫情下，即使員工在家工作，也有僱員在家中無法有效率地完成任務，譬如，若然家中沒有電腦網絡設施，無法收取電郵或者用電子的方式去完成工作，或家中吵鬧，蝸居無法營造出一個合適的工作環境，要跑到家外設有網絡供應的咖啡店完成工作等，因此，要求所有員工在8號風球下繼續在家工作，臨危仍要受命，筆者認為期望並不合理。筆者建議，勞資雙方應該透過協商、諒解，保持和諧的合作關係，來達致雙方得到各自「最優化」的工作收益效果。因此，僱主應該給予員工選擇機會彈性，衡量在8號風球下是否合適在家工作，才作出要求。這樣做才顯得合情合理。

成文或不成文 須尋共識答案

順筆一提，雖然筆者曾在本欄提出，在新冠病毒肺炎疫情下，員工可以在家中加強電子設施和通訊裝置，在家中能夠更有效率地完成工作任務。但必須強調，利用電子和通訊設備來完成工作任務，筆者只是從提升工作效率或維持工作暢順的角度而論，並不等於筆者同意在任何情景下，包括於8號風球下，僱員依然要「臨危受命」繼續工作，把家庭居所「工作化」。事實上，如今大家「在家工作」其實是一個「迫不得已」的選擇安排，不該是一個長期期望，當疫情得到紓緩，打工仔依然會回到公司工作，恢復正常的工作秩序。

總的來說，除非在僱傭合約安排上，僱主明確在合約上表明，在家工作是常設的工作方式，而僱員也充分明白合約上「在家工作」的制度性安排，是僱傭其中一個條款，否則，在突發事故上——無論是甚麼未能在事前預測的事故，要求員工在甚麼情景下，都要把家庭場所變為工作場所，缺乏情理法理。很顯然，不少打工仔用辛苦賺來的收入把家居布置得較為舒適，一心為下班後回家能夠享受一下公餘的家庭生活，並沒有想過把家居變為工作場所，一旦出現改變，可以想像，影響相當深遠。如今社會上有論者指出，疫情過後，在家工作料會較前普遍，因此，怎樣處理好「在8號風球下，我是否需要繼續在家工作？」這個打工一族的新疑問，實在需要政府相關部門，僱傭雙方以至社會公眾及早認真思考及討論一下，從而提供出一個成文或不成文的共識答案。

▲ 颱風「海高斯」由8號降至3號風球的4小時間，不少是網民熱議需否在家繼續工作。圖為轉為3號風球後港鐵上班人潮。（資料圖片）