趕搭生科股順風車 先上美股一課 評．析．天下版 2020/09/03 分享： 港交所（00388）兩年前修訂上市條例，接納未有盈利的生物科技股來港上市，成為本港IPO市場的生力軍。港交所行政總裁李小加日前揚言，港交所可在未來5至10年超越納斯達克（Nasdaq），成為全球最大生 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 美科網股拆細爆升 港股又如何？ 2020/09/02 美科網股拆細爆升 港股又如何？ 交易講場 - 小米複製美團表現 強勢未見頂？ 2020/09/01 小米複製美團表現 強勢未見頂？ 交易講場 - 美股倘續升 押注特連任成功？ 2020/08/31 美股倘續升 押注特連任成功？ 交易講場 - 科技指數ETF開鑼 機遇風險都要知 2020/08/29 科技指數ETF開鑼 機遇風險都要知 交易講場 - 美資基金撤港 毋須過分解讀 2020/08/28 美資基金撤港 毋須過分解讀 美國 美股 IPO 集資 生物科技 生物科技股 藥明生物（02269） 信達生物（01801） 百濟神州（06160） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入