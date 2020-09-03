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趕搭生科股順風車 先上美股一課

評．析．天下版 2020/09/03

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港交所（00388）兩年前修訂上市條例，接納未有盈利的生物科技股來港上市，成為本港IPO市場的生力軍。港交所行政總裁李小加日前揚言，港交所可在未來5至10年超越納斯達克（Nasdaq），成為全球最大生

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

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