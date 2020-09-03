疫下親子種盆栽 助培養責任感

新西蘭一個盆栽近日在網上以逾8,000紐元的高價成功出售，背後反映各地年輕人之間愈趨熱衷種植盆栽。園藝除有助減壓，更已成為千禧世代成長的一種方式。

奧克蘭一位園藝師在當地購物網Trade Me上，以1紐元（約5.2港元）低價售賣一盆罕有的蔓綠絨（philodendron），怎知因為其葉子的顏色獨特而最終以8,150紐元（約4.3萬港元）的高價成交，刷新該網站紀錄。此類植物因葉子形狀有特色、成長速度快以及容易打理等優點，因而頗受社媒用家及咖啡廳青睞。

但Trade Me發言人表示，蔓綠絨並非最受歡迎的品種，球蘭屬（hoyas）盆栽才是王道，單是過去一周內便被搜尋逾65,000次。

該網站曾以6,500紐元（約3.4萬港元）出售一盆球蘭，直至近日才被刷新紀錄。

英購家居植物 25至34歲增10%

種植盆栽現時已成熱潮，英國皇家園藝協會（RHS）去年表示，家居植物銷售額自2013年以來，按年增幅達10%至15%，在前年的增幅更高達5成。

此趨勢在千禧世代最為明顯，網上植物商店Patch的研究顯示，多達67%的倫敦人曾在受訪前12個月購買家居植物，有購買家居植物的25至34歲人士增幅更高達10%。

美國去年一項園藝消費普查亦發現，18至34歲人士的消費額佔全國四分一。

千禧世代為何對種植盆栽情有獨鍾？Patch表示都市化令人們的居住環境愈趨狹窄，專門研究植物的作家Alice Vincent亦指，千禧世代並無父輩的居住與經濟條件，成長較慢，但依然具備培養生命的本能，種植盆栽是較年幼的一代培養責任感的一種方式。

疫情期間人們更多時間會逗留在家中，改善室內空氣變得尤為重要。

台北醫學大學公共衞生學院去年一項研究發現，夏天期間家有很多盆栽的室內空氣懸浮粒子濃度為9.7，盆栽數目少於2盆的家居則達14.5，兩者差距為4.8。

可改善室內空氣 亦有助紓壓

港人疫下精神壓力較大，不妨嘗試藉大自然的力量紓緩。有研究顯示，空氣中的氧氣比重上升有助減低焦慮程度，自然土壤中的「牝牛分枝桿菌」（Mycobacterium vaccae）亦被發現可助改善情緒，植物可以釋放芬多精（phytoncides），有助改善人體免疫能力，兼可殺菌。

本港市面上頗為容易買到各式各樣的盆栽，家長大可在疫情期間與子女一起在家中涉足園藝，即使無經驗亦無妨，本港園藝治療協會早前拍攝短片教人認識園藝治療、及如何在家中種植多種植物，在網上可供參考，不失為一項有趣味的親子活動。

疫情當下嘗試種植盆栽，除可作消遣，亦或有助培養兒童的責任感，幫助他們茁壯成長。

▲ 疫下種植盆栽，除了可作消遣，亦有助培養兒童的責任感。（資料圖片）