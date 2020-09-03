政府留力精準支援 經濟重啟企業有責

限聚措施屆滿前夕，港府昨宣布讓部分行業明天有限度重開，冀審慎行事，重啟經濟。疫情持續，限聚令難以全面解禁，部分行業面臨生死存亡之秋，港府財政儲備大減，難以無止境地支援，企業更須自救，鼓勵員工檢測，並設法提升防疫措施，為經濟復常創造有利條件。

港星財儲縮水 難無止境發補貼

當局昨宣布，食肆晚市堂食明天起延長1小時至10點，但每桌仍維持兩人，並允許按摩院、健身室和部分體育場館重開，有關措施維持7天再作檢討。

當局以擠牙膏式放寬措施，是審慎而具彈性的做法，明顯是汲取6月一下子放寬限聚令和停業令引發第三波疫情的教訓，因應當前疫情稍緩而有序地放寬措施，以免經濟被掐死，亦給業界復業在望，願意撑下去。

事實上，在停業令下能撑到今天，除獲政府補貼外，企業本身亦有一定財力實力，否則早已結業。在疫苗未面世前，疫情反覆難免，財力有限的企業是否繼續靠政府打救？

爆疫初期，港府像多國政府般一改以往審慎理財原則，不斷放水救人又救企業，多輪紓困措施佔GDP約10%，令今個財政年度首4個月財赤增至2,898億元，財政儲備減至9,766億元。財政司司長陳茂波表明，面對疫情和外圍經濟風險，需要有足夠儲備應付突如其來的挑戰，未來公帑須用得更精準。

新加坡總理李顯龍昨在國會開幕儀式上也強調，爆疫時推出多項緊急援助計劃，動用國家儲備金，但儲備金是幾代人積累得來的棺材本，正常時候不宜動用，而社會安全網應由每年政府收入支付，不應讓棺材本縮水。疫後要加強社會安全網，但更迫切是確保財政可持續發展。

商民嚴格防疫 積極檢測助清零

港星疫下處境一樣，均強調要預留彈藥應對未來挑戰，意味長貧難顧，未來對疫情的補助不會再大手筆，而是精準支援。因此抗疫更應人人盡一分力，要經濟重啟，首先是做到清零。企業宜趁當前全民檢測契機，鼓勵員工積極參與，找出隱形病人，切斷傳播鏈，才有機會讓社會盡快復常，當局才會放寬甚或撤銷限聚措施。

政府顧問專家許樹昌表示，倘最終只有100萬人檢測，未必具代表性，故企業和員工若想經濟早日開動，不再吊鹽水，更須履行社會責任，踴躍做檢測。

受影響行業同時要盡快制定防疫指引，加強防疫措施，讓員工落實執行，減低交叉感染風險，美容業、按摩業和健身室已成功向政府爭取有限度復業，未來防疫措施更須做得到位，確保重開後不爆疫，才有條件爭取進一步放寬。

企業、員工和市民若能積極做檢測，又嚴守社交距離和防疫措施，經濟活動才能全面重啟，才有望保住飯碗。

責任編輯：李青