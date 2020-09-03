Samsung Galaxy Note20 5G系列強勢登場 CMHK新客戶以舊換新低至$2,038即可入手

正所謂自古英雄配美人，豪宅也要配上具品味的裝修，才能突顯裝潢氣派。旗艦級的5G智能手機同樣要配合極速兼優質的5G網絡，才能將效能全面發揮。期待已久的Samsung Galaxy Note20 5G系列經已面世，搭配中國移動香港（CMHK）極速網絡5G服務計劃，新客戶即可以低至$2,038*換購新機，享受5G生活新體驗。

5G時代已正式降臨，各大電訊商推出各種5G服務計劃吸納客戶。CMHK現時擁有最多「5G黃金頻段」的3.5GHz頻譜數量，在市區戶外覆蓋已超過90%。為滿足大眾客戶對5G應用需求，CMHK持續優化網絡質素，網絡實測獲多間科技媒體一致好評，結果均顯示兼備超高上下載速度，足證CMHK的5G優質網絡能滿足客戶的需求。

▲ 螢光綠色的地區為截至2020年8月17日為止的中國移動香港5G室外覆蓋。

Samsung Galaxy Note20 5G系列頂級規格 體驗5G快感

配搭頂級規格的5G手機，為客戶帶來優越的5G體驗，首選Samsung Galaxy Note20 5G及Note20 Ultra 5G。新機配備升級版S Pen，在書寫時更緊貼屏幕，達致接近零延遲書寫體驗；配備Dynamic AMOLED 2X Infinity-O顯示屏幕，送上1500nits的逼真色彩。拍攝方面，Note20 5G及Note20 Ultra 5G備有專業攝錄模式，分別達致3x混合式光學變焦及5x光學變焦，以及30倍與50倍超高解像度變焦，加上其強大智能處理器，讓用家使用超水準的拍攝、直播、轉送、下載或串流等功能，結合CMHK 強大5G網絡，隨時隨地體驗真正的5G快感。

用舊Note10+ Trade-in 加$2,038*出新Note20 Ultra 5G

點出機先最抵？CMHK推出「舊換新升級」Trade-in服務，新客戶可以低至$2,038*帶走Samsung Galaxy Note20 Ultra（256GB）。舉個例子解說，新客戶選用CMHK 的300GB 5G服務計劃，即可以$6,098#的上台優惠價選購Samsung Galaxy Note20 Ultra （256GB）。如客戶以舊機Note10+（256GB）Trade-in，其回收價可高達$4,060#，即是客戶只需付出$2,038*就可換到Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G（256GB），並同時獲贈總值高達 $2,726禮品**，包括Galaxy Buds Live無線降噪耳機、Inno3C萬能UV消毒盒及Samsung原廠全透視感應皮套。

▲ CMHK推出「舊換新升級」Trade-in服務，新客戶可以低至$2,038帶走Samsung Galaxy Note20 Ultra（256GB）。

作為精明的消費者，舊機換新機除了留意回收價與換購價之外，亦要懂得連同上台月費計算成本，才能得出最優惠的上台出機方案，原來CMHK是云云眾多電訊商之中提供全城最優惠的選擇！

就以Note10+（256GB）Trade-in換Note20 Ultra 5G（256GB）連上台(簽約24個月)作簡單總付出成本計算：

此外，Samsung首部Galaxy Tab S7+ 5G及智能手錶Galaxy Watch3同步登場，選用指定CMHK的5G服務計劃可以合約優惠價 $7,788#@ 及 $3,398#@ 入手，選用100GB或以上的客戶更可以每月$80加配5G副卡，與主卡共享本地及大灣區數據，平板或智能手錶都可以隨時使用數據，讓客戶輕鬆體驗智能生活，處理公務更得心應手。

以上優惠受細則及條款約束。

了解更多：https://bit.ly/32N6bhk

# 上台優惠價只適用指定5G服務計劃並簽約24個月及同時購買指定手機之新客戶。

* 此為新客戶以上台優惠價購買Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (256GB)並扣減Samsung Galaxy Note10+ (256GB) 的最高回收價$4,060後計算得出。此舊機回收價有效期至9月13日。實際回收價值將視乎手機實際狀況而定。受條款及細則約束。

@ 合約優惠價只適用於選用月費$148或以上服務計劃的客戶，須加簽12個月手機合約。客戶每年可以合約優惠價或客戶優惠價購買最多合共2部手機。

** 禮品先到先得，送完即止，Galaxy Buds Live無線降噪耳機為Samsung提供。

（資料由客戶提供）