星期四晚上，夜色清澈、星朗氣清，草坪上衣香鬢影權貴雲集，除期待着一場精采煙花滙演外，更重要是聽到領導人的抗中國、抗民主黨的攻擊性演說。

美國共和黨全國大會（Republican National Convention）的重頭戲在白宮南坪舉行，這會議歷史意義重大，不是因為特朗普被提名第二任期，而是超過一千五百人在全球傳媒見證下，不按社交距離指引亦不戴口罩進行聚會，當地主要傳媒《The Washington Post》指出，少於百分之十五參加者戴口罩，座位相隔也僅一呎，特朗普和彭斯跟賓客近距離握手時，亦不戴口罩，握手後也不潔手便跟下位再握，全球醫護界大力推廣的防疫守則，他們一條也不守。

無論演說有多動聽，更不論他們如何抹黑中國沒有及時公布疫情，這晚的行為已足以解釋，為何美國是全球新冠肺炎病例和死亡數字最高的國家，簡單兩個字便是「自私」。為成功舉行選舉造勢大會而罔顧民眾受感染風險，按《牛津字典》Selfish字義為lacking consideration for other people；concerned chiefly with one's own personal profit or pleasure，為一己好處而罔顧他人，正是這晚的寫照。

更遺憾的是，此類行為是特朗普政府國策，一句「America First」便把自私行為美化，為了美國國家利益，便可以大條道理去打壓和破壞其他國家的安寧，短短四年間，此類自私政策多不勝數。而這只是前菜，若勝利當選，還有四年自私主菜讓世人享用。