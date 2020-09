星期四晚上,夜色清澈、星朗氣清,草坪上衣香鬢影權貴雲集,除期待着一場精采煙花滙演外,更重要是聽到領導人的抗中國、抗民主黨的攻擊性演說。

美國共和黨全國大會(Republican National Convention)的重頭戲在白宮南坪舉行,這會議歷史意義重大,不是因為特朗普被提名第二任期,而是超過一千五百人在全球傳媒見證下,不按社交距離指引亦不戴口罩進行聚會,當地主要傳媒《The Washington Post》指出,少於百分之十五參加者戴口罩,座位相隔也僅一呎,特朗普和彭斯跟賓客近距離握手時,亦不戴口罩,握手後也不潔手便跟下位再握,全球醫護界大力推廣的防疫守則,他們一條也不守。

無論演說有多動聽,更不論他們如何抹黑中國沒有及時公布疫情,這晚的行為已足以解釋,為何美國是全球新冠肺炎病例和死亡數字最高的國家,簡單兩個字便是「自私」。為成功舉行選舉造勢大會而罔顧民眾受感染風險,按《牛津字典》Selfish字義為lacking consideration for other people;concerned chiefly with one's own personal profit or pleasure,為一己好處而罔顧他人,正是這晚的寫照。

更遺憾的是,此類行為是特朗普政府國策,一句「America First」便把自私行為美化,為了美國國家利益,便可以大條道理去打壓和破壞其他國家的安寧,短短四年間,此類自私政策多不勝數。而這只是前菜,若勝利當選,還有四年自私主菜讓世人享用。